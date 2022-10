LA PARTITA – Napoli-Ajax 4-2, azzurri agli ottavi

PRIMO TEMPO

Al 4’ minuto passa in vantaggio il Napoli con Lozano, che viene servito da Zielinski e va a segno di testa. Al 14’ tiro al volo di Lozano in area, il pallone termina di poco alto. Al 16’ arriva il raddoppio del Napoli con Raspadori che insacca con il sinistro. Gli azzurri gestiscono bene il primo tempo con ordinaria amministrazione, al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47’ accorcia le distanze l’Ajax con Klaassen. Al 59’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano in area, dal dischetto non sbaglia Kvaratskhelia. All’81’ calcio di rigore per l’Ajax per un fallo di Juan Jesis su Brobbey, dal dischetto va a segno Bergwijn. All’89’ quarto gol degli azzurri con Osimhen, che ruba il pallone ad un difensore e a tu per tu con il portiere spedisce il pallone in rete. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina il primo tempo.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (4′ s.t. Ndombele), Lobotka, Zielinski (44′ s.t. Gaetano); Lozano (32′ s.t. Politano), Raspadori (5′ s.t. Osimhen), Kvaratskhelia (32′ s.t. Elmas). All. Spalletti.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20′ s.t. Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20′ s.t. Grillitsch); Berghuis (39′ s.t. Ocampos), Kudus (20′ s.t. Brobbey), Bergwijn (39′ s.t. Conceicao). All.Schreuder.

Reti: 4′ p.t. Lozano (N), 16′ p.t. Raspadori (N), 3′ s.t. Klassen (A), 16′ s.t. Kvaratskhelia (r) (N), 38′ s.t. Bergwijn (A), 45′ s.t. Osimhen (N).

Arbitro: Felix Zwayer (Ger).

Ammoniti: 27′ p.t. Taylor (A), 33′ p.t. Sanchez (A), 15′ s.t. Timber (A), 21′ s.t. Bassey (A), 31′ s.t. Bergwijn (A), 42′ s.t. Juan Jesus (N), 46′ s.t. Osimhen (N), 47′ s.t. Politano (N).

Mariano Potena