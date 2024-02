BASKET – IMPRESA NAPOLI, VINCE LA COPPA ITALIA DOPO 18 ANNI!

Napoli vince la Coppa Italia di basket 2024: all’Inalpi Arena di Torino, la Generazione Vincente si impone 77-72 sull’Olimpia Milano e conquista il trofeo a 18 anni dall’ultimo successo. La formazione di Milicic passa in vantaggio a inizio partita, resiste per tutta la sfida e sorride grazie alla tripla di Pullen e ai liberi di Sokolowski ed Ennis dopo l’unico sorpasso degli uomini di Messina firmato da Shields e Mirotic.

L’impresa è servita: Napoli vince la Coppa Italia di basket, che per la seconda volta di fila viene vinta da una squadra non favorita alla vigilia della Final Eight. All’Inalpi Arena di Torino, la Generazione Vincente resiste in modo eroico al tentativo di rimonta dell’Olimpia e si impone 75-72. Ad eccezione del primo parziale (4-0 ad opera di Melli), la formazione di Milicic prende in mano il comando delle operazioni e resta quasi sempre davanti agli uomini di Messina: a fine primo quarto è 24-19, mentre è addirittura +7 (43-36) all’intervallo lungo. Nella ripresa, la stanchezza e i problemi fisici bersagliano i campani, che però si aggrappano a Pullen, a Sokolowski e ad Ennis, scatenati per tutta la partita.

Nell’ultimo quarto, tra le fila della formazione di Messina, salgono in cattedra Mirotic e Shields: l’ex Barcellona chiude i conti nel terzo quarto ed inaugura l’ultimo con due canestri di fila poi, insieme al leader degli uomini di Messina, firmano la rimonta vincente. Ad un minuto dalla fine, sono loro due, con tre triple consecutive, a far passare l’Olimpia dal 62-70 al 71-70. All’ultimo respiro, però, entra in gioco Pullen, che con una conclusione dall’arco ridà il vantaggio a Napoli. Alla fine, Milano concede i liberi per tentare di trovare un pareggio che, però, non arriva: dalla lunetta, Sokolowski ed Ennis sono perfetti. Finisce così 77-72 e può esultare la parte campana di pubblico dell’Inalpi Arena: Napoli arrivava a questa Coppa Italia con tre ko di fila in campionato, torna a casa con un trofeo che non vinceva da 18 anni. Dopo la Supercoppa, invece, sfuma un altro trofeo per Milano.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET 72-77 (19-24, 36-43, 53-60)

EA7 Emporio Armani Milano: Melli 20 (7/11 da 2, 1/1 da 3, 3/4 tl), Napier 8 (1/2, 1/5, 3/4 tl), Hall 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Shields 10 (2/9 da 3, 4/4 tl), Voigtmann 6 (3/6 da 2), Bortolani 0, Tonut 0, Ricci 0, Flaccadori 0, Mirotic 19 (4/5, 3/6, 2/2 tl), Hines 4 (2/3 da 2). N.e.: Caruso. All.: Messina

Generazione Vincente Napoli Basket: Zubcic 11 (3/9 da 3, 2/3 tl), Ennis 21 (7/13, 1/4, 4/4 tl), Owens 10 (5/8 da 2), Brown 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), Sokolowski 13 (3/4 da 2, 7/8 tl), Pullen 14 (1/3, 2/7, 6/6 tl), De Nicolao 2 (1/1 da 2), Lever 0, Dut Biar 0. N.e.: Sinagra, Bamba, Ebeling. All.: Milicic

“Grande GeVi Napoli! Torna la Coppa Italia in città grazie al talento dei giocatori e alla programmazione della società. Vi aspetto in Comune per festeggiare e lavorare al progetto del futuro palazzetto”, il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.