BOLLETTANDO

Serie A, il Napoli vede il riscatto dopo la Champions: quote rasoterra nel posticipo contro il Pisa. Conte punta ancora sui gol di Hojlund

Vincenzo Letizia 19 Settembre 2025 0 1 min read

ROMA – Vincere per continuare a rimanere a punteggio pieno dopo quattro giornate. E’ l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte, che nel posticipo contro il Pisa vuole centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A e riscattare il 2-0 di ieri sera in Champions League contro il Manchester City, prima sconfitta stagionale. Per i bookmaker, l’ipotesi è molto probabile, come riporta Agipronews: vale infatti 1,22 su Sisal e 1,25 su Planetwin365 il successo dei partenopei, con un’affermazione toscana – che in Serie A a Napoli manca dalla stagione 1985-1986 – fissata a 14. Il pari, assente in Campania da 37 anni, si gioca invece a 5,75. Due Under e un Over per il Napoli, tre Under su tre per il Pisa: nonostante queste statistiche nelle prime tre giornate, per la sfida di lunedì sera al Maradona prevale l’Over a 1,75 rispetto all’Under, proposto a 1,95. Tra i risultati esatti, avanti il 2-0 casalingo a 5,25, seguito dall’1-0 a 6 e dal 3-0 a 7. 

MARCATORI – Dopo il gol segnato al debutto con la sua nuova maglia, Rasmus Hojlund non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’attaccante danese è in pole a 2,25 sulla lavagna degli esperti per ripetersi anche contro il Pisa, seguito dal compagno di squadra Scott McTominay a quota 2,40. Tra i toscani, chi ha maggiori probabilità di trovare la rete secondo i bookie, a 7,50, è Mbala Nzola, il cui ultimo gol in Serie A  è arrivato proprio contro il Napoli, nella sfida casalinga con la maglia della Fiorentina del 17 maggio 2024.

 

FP/Agipro

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LA SCOMMESSA DELLA CHAMPION’S – Cavani-Neymar, la guerra dei rigori: per i bookmaker vince El Matador

ROMA – L’atmosfera è tesissima nello spogliatoio del Psg. A scaldare l’ambiente è la querelle in atto tra Edinson Cavani e Neymar scoppiata nella partita […]

26 Settembre 2017 0 1 min read

Fa Cup, Sarri crolla contro lo United: l’esonero si avvicina a 1,20

ROMA – La sconfitta in Fa Cup pesa il doppio, visto che arriva a poco più di una settimana dallo 0-6 incassato dal Manchester City. […]

19 Febbraio 2019 0 40 sec read

LA SCOMMESSA – Quote scudetto, sorpasso storico: ora l’Inter è favorita sulla Juventus. Occhio però a Napoli e Milan…

Sorpasso! Dopo anni di dominio bianconero, i bookmaker cambiano l’outlook sulla lotta allo scudetto. Secondo le ultime valutazioni degli analisti, l’Inter adesso è favorita, a […]

26 Ottobre 2020 0 42 sec read

LA SCOMMESSA – La Salernitana si gioca tutto, oggi gare scontate al mondiale per club

Mondiale per club, ritorno dello spareggio di B e campionato norvegese: queste sono le competizione scelte in questa calda domenica di fine giugno per provare […]

22 Giugno 2025 0 17 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui