Serie A, il Napoli vede il riscatto dopo la Champions: quote rasoterra nel posticipo contro il Pisa. Conte punta ancora sui gol di Hojlund

ROMA – Vincere per continuare a rimanere a punteggio pieno dopo quattro giornate. E’ l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte, che nel posticipo contro il Pisa vuole centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A e riscattare il 2-0 di ieri sera in Champions League contro il Manchester City, prima sconfitta stagionale. Per i bookmaker, l’ipotesi è molto probabile, come riporta Agipronews: vale infatti 1,22 su Sisal e 1,25 su Planetwin365 il successo dei partenopei, con un’affermazione toscana – che in Serie A a Napoli manca dalla stagione 1985-1986 – fissata a 14. Il pari, assente in Campania da 37 anni, si gioca invece a 5,75. Due Under e un Over per il Napoli, tre Under su tre per il Pisa: nonostante queste statistiche nelle prime tre giornate, per la sfida di lunedì sera al Maradona prevale l’Over a 1,75 rispetto all’Under, proposto a 1,95. Tra i risultati esatti, avanti il 2-0 casalingo a 5,25, seguito dall’1-0 a 6 e dal 3-0 a 7.
MARCATORI – Dopo il gol segnato al debutto con la sua nuova maglia, Rasmus Hojlund non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’attaccante danese è in pole a 2,25 sulla lavagna degli esperti per ripetersi anche contro il Pisa, seguito dal compagno di squadra Scott McTominay a quota 2,40. Tra i toscani, chi ha maggiori probabilità di trovare la rete secondo i bookie, a 7,50, è Mbala Nzola, il cui ultimo gol in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli, nella sfida casalinga con la maglia della Fiorentina del 17 maggio 2024.
FP/Agipro