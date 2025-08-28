BOLLETTANDO

BETTING – Calciomercato, Chiesa tra Liverpool e ritorno in Serie A: sfida Atalanta-Napoli in quota, per i bookie viva l’opzione Roma

28 Agosto 2025

ROMA – Il gol nella prima giornata di Premier League potrebbe aver cambiato le carte in tavola in merito al futuro di Federico Chiesa. Se fino a qualche settimana fa la sua cessione dal Liverpool sembrava certa, la rete contro il Bournemouth fa alzare le quote in merito a un suo ritorno in Serie A. Tra le squadre favorite nel massimo campionato italiano, l’Atalanta di Ivan Juric è in pole: come riporta Agipronews, vale 3 su BetFlag e Better il trasferimento in Lombardia, seguito a 4 dal Napoli di Antonio Conte.

Attenzione anche alla Roma di Gian Piero Gasperini, in cerca di un giocatore con le caratteristiche di Chiesa: un suo passaggio in giallorosso vale 5 volte la giocata. Si sale, infine, a 7 per l’Inter di Cristian Chivu, la Juventus di Igor Tudor – dove ha già giocato dal 2020 al 2024 – e il Milan di Massimiliano Allegri, dove ritroverebbe il mister toscano, già avuto per buona parte della sua esperienza in bianconero.

 

