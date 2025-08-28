De Giovanni, Bucchioni, Casini, Amoroso, Schwoch e D’Angelo a Radio Napoli Centrale

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Ho visto un Meret incerto. Hojlund doveva esserci già con il Cagliari” – “Il Napoli contro il Sassuolo mi ha dato l’impressione di grande autorevolezza: una squadra già pronta: Nessuna impressione di un cantiere o di un lavoro in corso. Poi sono spiccate alcune individualità: De Bruyne e McTominay. Questi ultimi due, di fatto, hanno mostrato una condizione diversa rispetto a quanto visto a Castel di Sangro. Sono anche convinto che contro il Sassuolo non sarà facile. Cosa non mi è piaciuto? Mi pongo il problema del portiere. Sono d’accordo che il Napoli abbia due portieri forti e che vengano fatti giocatori in base alle gare. Ma non so dirti quanto Meret possa portarti indietro l’ombra di un altro portiere: l’ho visto incerto con il Sassuolo. Questo mi fa preoccupare un poco, poco. Al Napoli manca il centravanti ma, soprattutto, Anguissa. Quest’ultimo è insostituibile in questa squadra. Contento con Hojlund ed Elmas? In parte, io vedo più Brescianini come sostituto di Anguissa. Non c’è un suo sostituto in rosa o, almeno, non si sposti McTominay, perdendo così i suoi inserimenti. Lang? Giocherà, il Napoli è atteso da almeno 50 partite: dipende dalle varie gare. Dal punto di vista del gioco, paradossalmente, ho visto un Napoli migliorato. Anche perché c’è ora De Bruyne, che è capace di cambiare l’intera squadra. Senza Lukaku hai perso una regia offensiva molto importante. Hojlund serve subito, già è un problema il fatto che non ci sarà contro il Cagliari”.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Meret impaurito con il Sassuolo. Napoli autorevole” – “Milan? Non mi è piaciuto l’atteggiamento: sembrava che guardasse le stelle, o le pecore. Non esiste questa cosa. Ma il Milan non è male, anche se devono prendere un difensore ed un attaccante. Anche se, come il Napoli l’anno scorso con il Verona, il ko con la Cremonese può essere solo un incidente di percorso. Chi mi ha impressionato sono state il Napoli (autorevole contro il Sassuolo) e l’Inter (che ha dimostrato di avere ancora voglia di combattere). Anche la Roma mi ha impressionato, visto che mi è sembrata già ‘gasperiniana’. Hojlund? Lui è un buon giocatore per il progetto di Conte. Migliorerà con quest’ultimo. Non ha la fisicità di Lukaku, ma Hojlund può sicuramente fare questo lavoro. Non c’è sul mercato un vice Anguissa, poi Conte l’equilibrio lo troverà comunque in un’altra maniera. Il Napoli ha fatto davvero un ottimo mercato: la squadra è stata costruita in maniera intelligente. L’unico che non mi è piaciuto contro il Sassuolo è stato Meret, come se avesse paura di sbagliare”.

Emanuele Casini, giornalista di Radiolina, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Cagliari parte da uno zoccolo duro. Si cerca un difensore” – “Il Cagliari sembra molto rinnovato, ma nella formazione titolare non ci sono tanti volti nuovi. Anche se le uscite importanti di Zortea e Piccoli hanno fatto rumore tra i tifosi. C’è un nuovo allenatore: Fabio Pisacane, che vuole giocare con una difesa a quattro e non a tre. Proprio per questo motivo, di fatto, il Cagliari sta cercando un nuovo difensore in sede di calciomercato. Cheddira? Vista la cessione di Piccoli, il Cagliari sarà attento ad ogni occasione in questo ruolo. Ma la priorità è quella di prendere un difensore centrale di piede destro. Pisacane, inoltre, vuole anche un centrocampista. Squadre avversarie del Cagliari per non retrocedere? Le tre neopromosse, Verona, Lecce, Genoa ed Udinese. Gaetano? Non mi aspettavo che giocasse qualche minuto già nel primo turno, poi è stato decisivo nell’azione del pareggio. Lui può essere considerato un nuovo acquisto: sarà titolare tra qualche partita”.

Salvatore Amoroso, giornalista di spazionapoli.it, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Dubbio portiere per la gara tra Napoli e Cagliari. Ottavi di Champions obiettivo minimo” – “L’inizio del campionato è stato molto divertente, visto che le principali candidate allo scudetto hanno vinto: Napoli ed Inter. Occhio alla Roma, mentre il ko del Milan ha fatto molto rumore. Ma i rossoneri, vista la mancata partecipazione alle prossime coppe europee, sono comunque da tenere in considerazione per lo scudetto. Vlahovic? Resta obiettivo numero uno del Milan, anche se è complicata. Cagliari? Sicuramente, non sarà la gara giocata tre mesi fa al Maradona. Non c’è quel trasporto, ma vedo un Napoli pronto per continuare a vincere. Ho sensazione positive, anche se nel calcio non si sa mai. Mi aspetto la stessa formazione vista con il Sassuolo, l’unico dubbio è quello tra Meret e Milinkovic-Savic. Bisognerà vedere anche le condizioni di Buongiorno. Nuova Champions League? Sarà sicuramente tutto più bello e simpatico. Ma, soprattutto, speriamo in trasferte non troppo lontane. Il Napoli può dire la sua anche in Champions. Gli ottavi, passando anche tra i play-off, sono l’obiettivo minimo”.

Stefan Schwoch ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Hojlund più pronto di Lucca. Il Napoli deve arrivare almeno agli ottavi di Champion” – “Hojlund? Mi piace. Mi baso soprattutto quanto fatto all’Atalanta, perché a Manchester ha fatto poco. Mi piace, perché attacca bene la profondità e difende bene la palla. Ha caratteristiche più simili a Lukaku rispetto a Lucca e anche più pronto di quest’ultimo. Per Hojlund, di fatto, Napoli è un’opportunità enorme per rilanciarsi. Ho visto molto bene Thuram dell’Inter. La coppia dell’Inter è quella più forte. Poi hanno aggiunto Bonny, che farà molto bene. Hojlund insieme a Lucca? Nel calcio si può tutto, ma la vedo dura. Lucca non lo vedo pronto per caricarsi sulle spalle l’attacco del Napoli. Champions? Mi aspetto una bella Champions dal Napoli, mi aspetto almeno gli ottavi di finale. Anche il Napoli arricchisce la Champions, visti i 4-5 campioni che ha in rosa. Il Milan arriverà nelle prime quattro, poi Allegri riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi. Come sarebbe accolto Osimhen da avversario? Lui ha fatto bene e va giudicato per questo: non lo offenderei e non lo applaudirei”.

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “L’arrivo di Hojlund dimostra le grandi ambizioni del Napoli” – “Brescianini? La vedo complicata per una questione di liste. Con Hojlund, Elmas e Brescianini bisogna fare solo chapeau al Napoli, visto che avrebbe fatto un grandissimo mercato. Con Hojlund ed Elmas, di fatto, il Napoli fa un passo in più. Prendere un giocatore più simile ad Anguissa? Dipende sempre dal mercato che ti offre e chi riesci a prendere. Entro venerdì, il Napoli potrebbe chiudere per Hojlund ed Elmas. Ma nel mercato bisogna sempre aspettare. L’arrivo di Hojlund dimostra le ambizioni del Napoli anche per il futuro, vista l’età del danese. Hojlund ha tutte le caratteristiche dell’era De Laurentiis, visto che lo si potrebbe rivendere tra 3-4 anni. Il Napoli farebbe un ulteriore passo in avanti con Hojlund. Napoli-Cagliari? Bisogna vedere Buongiorno, poi c’è il dubbio tra Meret e Milinkovic-Savic. Ma il resto sarà la stessa squadra vista con il Sassuolo”.

