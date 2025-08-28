Cagni: Napoli squadra da battere, Hoijlund giovane forte

Gigi Cagni è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli e Inter hanno le rose migliori, sarà per forza duello tra loro. Le altre si stanno rinforzando ma non possono ancora raggiungerle, gli azzurri hanno fatto un grande mercato, come i nerazzuri, per cui quest’anno non ce ne sarà per nessuno. In questo momento non si può dire che il Napoli non abbia migliorato l’organico.

Conte ha quattro centrocampisti di classe, se ne manca uno puoi giocare con tre, è la squadra da battere, Antonio ha anticipato i tempi vincendo lo scudetto, è rimasto a Napoli per continuare a vincere, con la sua esperienza ha indicato gli elementi utili e necessari a rinforzare la rosa, è un top allenatore e sfrutta le caratteristiche dei suoi giocatori.

Perchè, secondo voi, vuol prendere Elmas? Perché a seconda della gara vorrà utilizzare le risorse che ha, potrà fare mille sistemi di gioco. Poi anche dietro il Napoli è forte, nei centrali, non si parla mai di loro ma c’è grande tecnica anche nel reparto arretrato.

Hojlund? Giovane, forte tecnicamente e fisicamente, fra tre mesi il Napoli avrà tre centravanti fortissimi, che possono fare ciò che vogliono, rendendo il reparto davvero super.

Guardare il Como mi diverte, hanno preso giocatori tecnicamente forti e Fabregas è un fenomeno. Non abbiamo in Italia uno come Nico Paz? Secondo me sì, solo che non siamo in grado di scovarlo. Sento gente che parla di tiki taka, che ha rovinato il calcio, bisogna cambiare altrimenti i Nico Paz non li troveremo più”.