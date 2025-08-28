Claudio Anellucci, Paolo Specchia e Ciccio Marolda a Radio Punto Nuovo

Anellucci: “Hojlund non mi convince tanto, vi spiego. Mercato del Napoli da 9 e mezzo con questi due acquisti”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Anellucci, agente ed intermediario di mercato: “Cerco di andarci sempre piano quando si parla di centravanti, Hojlund andrebbe visto alla seconda stagione e non alla prima. Su di lui andrei con i piedi di piombo, non mi ha convinto più di tanto. Allo United non si è confermato e non ha mostrato le stesse cose viste a Bergamo. Fossi nel Napoli, penserei molto bene a questa operazione. Di sicuro è un attaccante diverso da Lukaku e Lucca sarebbe un’alternativa tattica. Lucca? È un giocatore che palla a terra fa un po’ di difficoltà, Lukaku ad oggi è di un livello superiore. Lucca però è molto bravo nel gioco aereo, quindi dovrà essere sfruttato dal lavoro degli esterni. Il gol contro il Sassuolo nasce da una situazione simile, solo che hanno trovato McTominay. Lucca è un giocatore comunque giovane e di livello, ha tutto il tempo quest’anno di riprovarsi dopo quanto visto ad Udine. De Bruyne? Ha reso il Napoli ancora più internazionale. È un giocatore di livello mondiale e si è rimesso subito in forma con Conte. È un top player e lo mostra nei comportamenti. La prima partita non è mai la stagione intera, soprattutto considerando il Sassuolo, ma i segnali sono stati positivi. De Bruyne dovrà dimostrare di essere top player e trascinatore soprattutto nelle gare che pesano. Mercato del Napoli? Il Napoli doveva alzare la qualità in ogni reparto e lo ha fatto. Le competizioni sono aumentate e di pari passo anche le partite, quindi serviva avere più scelte di livello. Un voto globale con Hojlund ed Elmas? Sicuramente un 9 e mezzo”.

Specchia: “Napoli favorito, è davanti all’Inter ed è inutile nasconderlo. Lang un passo indietro, serviva questo nome sulla fascia”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: “Ho ritrovato un grande Napoli col Sassuolo. Conte ha reso subito la squadra solita, concede poco agli avversari. Anche se la forma non è al top, si ricompatte subito alla prima palla persa. Con Hojlund ora si va ad arricchire l’attacco e l’assenza di Lukaku peserà meno. Non abbiamo giocatori prolifici sugli esterni, è riuscito a trovare la soluzione con McTominay, ma serviva qualcosa in più di Lang. Senza Ndoye, si è fatto un passo indietro sul mercato. Conte si è dovuto arrendere all’evidenza dell’infortunio di Lukaku, non credo farà più di 10 partite quest’anno. Quindi il mister si è dovuto arrangiare diversamente, anche col mercato. Lucca e Hojlund avranno un peso enorme sulle proprie spalle. Ciò detto, il Napoli mi fa essere fiducioso: siamo davanti all’Inter, perché parte campione di Italia e ha acquistato tanti giocatori forti. È inutile nascondersi. Sono sicuro che riprenderemo lo stesso cammino con il piglio dello scorso anno. In questo Conte è un fuoriclasse, è il miglior architetto disponibile sul mercato. Ambire qualcosa in Champions, invece, è diverso. Ci sono equilibri diversi, ma sono sicuro che lì verranno utile le alternative”.

Marolda: “Napoli ancora in costruzione, deve maturare su questi aspetti. Hojlund fondamentale, il mercato azzurro ha solo una grossa pecca”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Ho ritrovato un Napoli ancora in costruzione, che deve maturare su certi aspetti tattici. Conte sta cercando un abito iniziale, ma sa bene che può fare leva su un gioco molto flessibile. Può essere un vantaggio ora, ma contro le big potrebbe essere uno svantaggio non avere punti fermi. Il 4-2-3-1 alle spalle della punta può essere un’idea, con tutti gli altri poi a centrocampo. Hojlund? È fondamentale chiudere, il Napoli non può partire senza Lukaku e col solo Lucca. Sarebbe impensabile con questo calendario. Serve un giocatore affidabile e che abbia subito impatto. Hojlund mi sembra rispondere a questo identikit. Ha ottime prospettive, ha ancora un’età molto giovane. Darà un’arma in più a Conte, che con lui può attaccare anche la profondità. Non è un goleador puro, ma potenzialmente ce l’ha. A 4-5 giorni dalla fine del mercato, non c’è molta scelta e lui è uno dei migliori. Champions? Il Napoli ha le qualità per fare strada anche in Europa. Andare ai quarti sarebbe già un grandissimo salto in avanti, il resto è tutto grasso che cola. Il Napoli ha speso tanto per rifare la panchina, con Elmas e Hojlund il voto al mercato è sicuramente alto. Per questo mi aspetto tanto in Europa, perché ora i giocatori ci sono e si può far ruotare la rosa. L’unica pecca è non aver chiuso il mercato prima dei giorni finali, perché se manchi ora un obiettivo poi dovremo sentire Conte in conferenza definire la squadra come incompleta”.

