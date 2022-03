F1, Leclerc-Verstappen come Alonso-Vettel: a Jeddah bookie per il ferrarista, la rivincita dell’olandese a 2,70

ROMA – L’onda dell’entusiasmo post Bahrein continua a spingere la Ferrari in vista del secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Charles Leclerc è la prima scelta dei bookmaker per il Gp dell’Arabia Saudita in programma domenica a Jeddah, per il quale si prepara un altro duello con Max Verstappen. Il bis del monegasco vale 2,32 su Planetwin365, mentre la rivincita del pilota Red Bull si gioca a 2,70. Terzo posto virtuale per l’altro ferrarista, Carlos Sainz (8,00), mentre per Lewis Hamilton arriva la bocciatura degli analisti, che lo offrono solo a 11,00 davanti a Sergio Perez (16,00) e l’altro driver Mercedes, George Russell (31,00). La migliore partenza della Ferrari da oltre un decennio continua a farsi sentire anche nelle scommesse sul vincitore del Mondiale, dove Leclerc (a 2,35) ha infine superato Verstappen (a 2,75). Era dal 2010-2011 – dai tempi di Alonso contro un giovane Vettel ancora alla Red Bull – che un pilota della Rossa non contendeva a quota così bassa il titolo. Anche in questo caso il grande “escluso” è Hamilton, la cui distanza dal duo di testa è però più ridotta (a 3,25); per Sainz si passa a 6,00, mentre Russell si gioca a 19,00.