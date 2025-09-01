BOLLETTANDO

BETTING – Serie A, Napoli: prima fuga in quota scudetto, dai bookie fiducia nella Juventus di Tudor

Vincenzo Letizia 1 Settembre 2025 0 52 sec read

Il terzo scudetto negli ultimi quattro anni è più che mai nei pensieri del Napoli. E i bookie puntano forte sulla conferma dei campioni d’Italia, partiti alla grande in questo campionato con due vittorie su due e la porta ancora inviolata: la squadra di Conte vede il bis, come riporta Agipronews, con la quota che scende da 2,50 a 2,25 su Snai. Alle spalle dei partenopei resiste l’Inter, malgrado l’inattesa sconfitta casalinga contro l’Udinese: il tricolore nerazzurro è fissato a 3,85 su Goldbet. Sul podio, come terza favorita, c’è la Juventus di Tudor, anche lei partita alla grande (6 punti e due clean sheet) e che sembra aver ritrovato il Vlahovic dei giorni migliori: i bianconeri non vincono il titolo dal 2020 e lo scudetto della squadra di Tudor scende da 6 a 5,50. Il Milan di Allegri, dopo lo scivolone del debutto, ha ripreso la sua marcia a Lecce e sogna con il mercato: i rossoneri campioni d’Italia si giocano a 8, mentre la Roma di Gasperini – anche lei a punteggio pieno e con Svilar ancora imbattuto – è proposta a 9.
 
Vincenzo Letizia

