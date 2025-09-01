CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – UFFICIALI: Elmas e Hojlund

Vincenzo Letizia 1 Settembre 2025 0 46 sec read

Il comunicato del Napoli

Dopo il tweet di De Laurentiis, è poi arrivata anche la nota ufficiale del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen.

Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all’Atalanta nell’agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!”.

Anche Eljif Elmas è un nuovo calciatore del Napoli. È ufficiale il ritorno del centrocampista macedone, accolto sui social dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal club sui propri canali. “Bentornato Eljif!”, ha scritto su X il numero uno della società partenopea. Arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Bagni: “Non mi preoccupa la sfida con il Nizza. Il Napoli ha capito di essere la squadra da battere”

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, a radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune affermazioni sulla sfida di questa sera contro il Nizza. Ecco quanto evidenziato […]

16 Agosto 2017 0 19 sec read

Shock in casa Napoli, si infortuna Osimhen!

Lesione distrattiva per il bomber nigeriano, si teme un lungo stop

31 Marzo 2023 0 53 sec read

Tutti gli incroci possibili per il Napoli

Tenendo  in considerazione tutti i possibili incroci dei risultati delle due partite di Champions del girone B, ovvero  quella di Lisbona e quella di Kiev, […]

6 Dicembre 2016 0 1 min read

(VIDEO) – Higuain, altri segnali di nervosismo: rissa sfiorata con alcuni tifosi!

Il centravanti del Napoli, Gonzalo Higuain, ancora in vacanza dopo le fatiche della Coppa America, è stato protagonista di un episodio di nervosismo allorchè, all’uscita […]

22 Luglio 2015 0 46 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui