Napoli, subito la Champions per Calzona: con il Barcellona quote in equilibrio, sui bookie impazza la sfida Osimhen-Lewandowski

Esordio da brividi per Calzona sulla panchina del Napoli. Gli ottavi di Champions con il Barcellona non sono certo una “prima volta” semplice, ma possono fornire lo slancio per dare quella sterzata alla stagione non riuscita a Mazzarri. Le quote sono in equilibrio: su William Hill e Planetwin365 gli azzurri si giocano tra 2,75 e 2,76, mentre oscilla tra 2,50 e 2,55 il colpo esterno di Xavi; il pareggio è in lavagna a 3,35. Blaugrana più avanti, invece, per il passaggio turno, proposti a 1,43 contro il 2,62 dei partenopei.

Nei quattro precedenti disputati in gare ufficiali, conclusi con due vittorie del Barcellona e due pareggi, entrambe le squadre hanno trovato il gol: l’ipotesi è in vantaggio anche per domani, offerta a 1,60 su 888sport, mentre il No Goal si attesta a 2,25; avanti anche l’Over (1,75) rispetto all’Under (2,06). Inoltre, il Napoli ha segnato in tutte le gare casalinghe di questa Champions e gli spagnoli hanno trovato la via del gol per ventuno partite di fila.

Calzona potrà fare affidamento su Victor Osimhen, pronto a tornare in campo e favorito tra i marcatori a 2,65 su Planetwin365; si sale a 3,50 per Khvicha Kvaratskhelia, ancora a secco in questa Champions. Quota 2,65 anche per Robert Lewandowski, a segno nelle ultime tre di Liga ma non nelle ultime quattro uscite europee; si gioca a 4,75, invece, il gol di Lamine Yamal, che potrebbe diventare il primo 16enne a segnare in Champions League.

GL/Agipro