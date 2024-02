IL FISCHIETTO – CAGLIARI vs NAPOLI sarà diretta da Pairetto di Torino, al Var Marini

Per il match di domenica pomeriggio Cagliari – Napoli, valido per la 26esima giornata di serie A. è stato designato l’arbitro Luca Pairetto, appartenente alla sezione di Torino. Gli assistenti di linea saranno Rossi e Mastrodonato., il IV uomo Gualtieri e per finire, al VAR, agirà il duo Marini-Di Paolo. Riguardo ai precedenti tra il fischietto piemontese, figlio d’arte, il padre, nel 1987, diresse la partita scudetto tra Napoli e Fiorentina, vanta nove direzioni con gli azzurri in campo, in cui i partenopei hanno conquistato otto vittorie e subito una sola sconfitta. L’ultima gara di Pairetto col Napoli risale allo scorso settembre in Lecce vs Napoli, terminata 0-4.