Gattuso sprona i suoi: “Ragazzi dobbiamo crederci”!

Rino Gattuso, prima della partenza per la difficilissima trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta delle meraviglie, ha inteso fare un discorso alla squadra per motivarla ed incentivarla a tentare l’impresa in terra lombarda. Vincere infatti contro i nerazzurri di Gasperini, infatti, non solo sarebbe motivo di orgoglio ma significherebbe anche accorciare il distacco dalla zona Champions a -9. Poco prima di far salire i suoi giocatori sull’aereo diretto al nord, il tecnico del Napoli ha affermato queste testuali parole, come riporta stamane la Gazzetta dello Sport:

“Ragazzi, domani, occorre il veleno perchè bisogna credere di poter raggiungere il quarto posto occupato da Gomez e compagni, visto che si tratta di un traguardo, nonostante il grande divario, ancora possibile.”

Conosciamo bene il Ringhio, è un uomo che non si arrende mai, la partita di stasera per lui e per il suo Napoli è di fondamentale importanza. A prescindere dai 12 punti di differenza che dividono le due formazioni, il tecnico calabrese ha intenzione di tentare il colpaccio e per questo motivo manderà in campo il suo undici top, ovvero quello canonico, quello composto dagli uomini migliori, con il tridente collaudato davanti ed il centrocampo formato da Demme Zielinsky e Fabian. Lo spettacolo sarà certamente assicurato: entrambe le squadre mireranno al successo per cui è facile prevedere che sarà una gara con tante emozioni e colpi di scena.