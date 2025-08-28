BREVI

CALCIOMERCATO – Milan che colpo: preso Christopher Nkunku

Vincenzo Letizia 28 Agosto 2025 0 18 sec read

Il Milan accoglie Christopher Nkunku.

I rossoneri hanno raggiunto l’accordo totale per l’arrivo del calciatore francese: operazione da 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Come raccontato nelle scorse ore, il Milan aveva già trovato un’intesa di massima con il giocatore sui termini contrattuali.

Adesso, dunque, i rossoneri sono pronti ad accogliere il classe 1997.

Vincenzo Letizia

