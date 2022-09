IL FISCHIETTO – MILAN vs NAPOLI affidata a Mariani di Aprilia, Irrati al Var

L‘Aia ha designato per il big match Napoli vs Milan, posticipo di domenica sera al Meazza, valido per la settima giornata di serie A, quale direttore di gara, il signor Mariani della sezione di Aprilia, provincia di Roma. I auoi assistenti saranno Preti-Berti, IV Uomo Dionisi ed al VAR il duo Irrati-Giallatini. Il fischietto laziale ha diretto gli azzurri, in passato in 16 occasioni in cui si sono registrate 10 vittorie del Napoli, due pareggi e quattro successi degli avversari.