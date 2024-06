Napoli – E’ gia “Conte mania”, tifosi azzurri entusiasti per il grande colpo messo a segno da De Laurentiis

Spariti ieri, tutti dubbi sull’arrivo di Conte alla corte di De Laurentiis. L’allenatore più vincente d’Italia è ufficialmente, dopo aver messo nero su bianco, il nuovo tecnico azzurro. Diffusasi, in un batter d’occhio, la notizia a Napoli è scoppiata la “Conte mania”. Con l’arrivo dell’ex ct della Nazionale italiana, i tifosi partenopei sono certi che la loro squadra del cuore possa tornare a vincere in un breve lasso di tempo. Il mister leccese in concerto con il ds Manna ha già gettato le basi per operare nel miglior modo possibile nella prossima sessione estiva del calciomercato. I nomi che circolano sono di tutto rispetto, si parla di Buongiorno, Lukaku e addirittura di Federico Chiesa. Antonio Conte deve reparire delle alternative nella zona centrale del campo sia a Stanislav Lobotka che a Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo reduce da un’annata non alla sua altezza. Un giocatore che piacetanto sia al tecnico salentino che al direttore è Miretti della Juve che viene da una stagione in cui ha giocato molto, ostentanto le sue grandi qualità. Manna conosce benissimo p Miretti, dato il rapporto che si è creato fin dai tempi della Next Generation della società bianconera. Il giovane centrocampista, andrebbe a rinforzare un reparto che non potrà più contare su Piotr Zielinski, accasatosi, a parametro zero, all’Inter neo scudettata di Simone Inzaghi. Dunque, nel capoluogo campano, oggi, c’è tanta euforia, per il grande colpo messo a segno, dal presidente, a dispetto di tanti. Alle spalle, il brutto ricordo di questa stagione scellerata.