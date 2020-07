Il Napoli e Hysaj si avvicinano grazie a… Gattuso. Il rinnovo passa anche dal tecnico

Fino a pochi mesi fa la sua decisione l’aveva presa: voleva andare via questa estate. Ma dal momento in cui è scoccata la scintilla con Gattuso, le cose per Elseid Hysaj si sono complicate. Sta pensando ed aspettando: perché per prima cosa – sottolinea Il Mattino – vuole sapere se il tecnico rinnova col Napoli. Attende la fumata bianca tra lui e ADL perché è la permanenza del tecnico il punto di partenza per tornare a discutere del suo rinnovo.

Stallo – Lo scorso mese, nel summit romano alla Filmauro, l’agente Giuffredi era stato chiaro: non diamo fretta a Hysaj, diamogli il tempo di pensarci ancora. Al ragazzo da mesi continuano a ronzare nelle orecchie i corteggiamenti di altri club, ma da quando c’è Rino ha messo la cera per non ascoltare le sirene. Il punto è che negli ultimi anni, ogni volta che il Napoli ha proposto il rinnovo, le offerte non sono mai state all’altezza delle sue richieste: guadagna 2 milioni a stagione e nel prossimo contratto auspica di percepire un ingaggio più alto.

La Roma – In Italia il suo potente agente ha già captato l’interessamento della Roma: d’altronde, andando in scadenza nel giugno del 2021, il suo cartellino è un affare, perché difficile che il Napoli possa chiedere più di 10 milioni per un esterno che tra dodici mesi va in scadenza e che da febbraio può firmare a parametro zero.

TuttoMercatoWeb.com