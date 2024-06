Mercato – Victor Osimhen ostaggio della costosissima clausola rescissoria da 120 mln

Ad oggi, non si conosce ancora il futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen che ha un contaratto da 10 milioni all’anno. Nessun’offerta di quell’entità è pervenuta alla dirigenza partenopea. Il numero 9, peraltro reduce da una stagione non brillante, com poche presenze, causa i continui infortuni e la partecipazione alla Coppa d’Africa, è rimasto ostaggio della clausola. Quale club avrà la potenza economica per prendere Osimhen? Per ora, solo qualche tentativo da parte di società della Premier ma nulla di concreto. Sarebbe un vero problema per il Napoli se il nigeriano restasse; 10 milioni l’anno sono, naturalmente, troppi per un club che, seppure in ottime condizioni economiche, non farà l’Europa. Intanto l’azzurro aspetta, alla finestra, gli eventi. E’ fuor di dubbio che, attualmente, la valutazione dell’attaccante non può essere di oltre i 100 milioni della clausola, per cui il Napoli dovrà rivedere i conti per evitare che Osimhen, non solo pesi, non poco sul bilancio, ma anche per far si che non ci siano ripercussioni e malcontento nello spogliatoio azzurro, visto che nessuno altro calciatore percepisce un tale ingaggio.