Calciomercato – L’alternativa a Lukaku potrebbe essere Santi Gimenez, 22enne attaccante messicano del Feyenoord

Antonio Conte insiste per avere Romelu Lukaku con sé a Napoli, ma la trattativa sembra molto complicata, anche per l’alto ingaggio del calciatore belga di proprietà del Chelsea. Quindi, la SSCN sta sondando altre piste, la prima è quella che conduce a Santi Gimenez, attaccante messicano di soli 22 anni, in forza alla squadra olandese del Feyenoord. Nella stagione appena terminata ha già totalizzato 34 presenze realizzando 24 gol, di cui 21 in campionato. Qualche giorno fa vi è stato un summit fra il Napoli e i procuratori della punta nordamericana, già entrato nel mirino azzurro alcuni mesi fa. Si tratta di un profilo molto giovane che rientrerebbe, senza problemi, nei parametri del club partenopeo. Il Feyenoord, in un primo momento, chiedeva, per il suo cartellino 50 milioni, ma, attualmente, si accontenterebbe pure di 40. La soluzione potrebbe essere quella di venirsi incontro e chiudere l’affare intorno ai 35-38 milioni di euro. Gli scout azzurri hanno già visionato, più volte, il calciatore, dando un parere molto favorevole. Tuttavia, non c’è soltanto il Napoli su Gimenez, infatti, gli fanno una corte spietata anche il Milan e il Tottenham, pertanto ci sarà da battere l’agguerrita concorrenza.