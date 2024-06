Mercato – La Roma sulle tracce di Matteo Politano, il Napoli chiede 15 milioni di euro

L’esterno destro azzurro, Matteo Politano, uno dei pochi a salvarsi dalla stagione disastrosa del Napoli non è stato scelto dal suo ex allenatore Spalletti, oggi ct della nazionale, per la spedizione in Germania per i prossimi campionati europei che vedono l’Italia dover difendere il titolo conquisto tre anni fa, in Inghliterra, ai calci di rigore. Con l’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, con il quale Politano non ha mai avuto un’intesa idiliaca, potrebbe prospettarsi una sua cessione. Sulle tracce del calciatore, che già, nel 2020, poteva vestire la maglia giallorossa, c’è la Roma di De Rossi. L’ingaggio non costituerebbe un problema per la società capitolina; Politano percepisce, in azzurro. 3,2 milioni di euro all’anno. De Laurentiis non si opporrebbe ad una sua partenza e valuta l’esterno destro 15 milioni di euro. Chi offrirà tale cifra potrà acquistare il catellino.