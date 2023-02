Conferenza stampa prepartita – Spalletti non intende parlare assolutamente di futuro

Ieri pomeriggio, ha parlato, in quel di Castel Volturno, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, per la consueta conferenza stampa prepartita, alla vigilia di Napoli – Cremonese. Il mister ha invitato i giornalisti presenti a non fare più domande sul futuro visto che, per ora, esiste solo il presente e tutti devono essere concentrati sulla partita che si va a disputare nell’imminenza, nella fattispecie quella con i grigiorossi di Ballardini che hanno già tirato un brutto scherzo al Napoli in Coppa Italia meno di un mese fa. Ecco uno stralcio della conferenza dell’allenatore di Certaldo:

“Tutti abbiamo sogni per il futuro, ma si mangia col presente. Io ho troppi pensieri alla partita di domani, senza andare a disperdere attenzioni verso quello che accadrà più in là. Forse qualcuno ha dimenticato che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa e se lo ha fatto è perchè ha dei valori e merita tutto il rispetto possibile. Anche nel match dell’andata ci ha dato grossi grattacapi, tanto è vero che siamo riusciti a vincere solo nel finale quando è calata. Sarà una partita dura e fondamentale per noi, ragion per cui massima attenzione domani. Riguardo il mio contratto è solo un piccolissimo dettaglio di cui non è il momento di parlare; se invece abbiamo voglia di crearci problemi, quest’anno tirate in ballo il prossimo futuro. Vi prego non facciamo questi discorsi prematuri.”