LA PARTITA – Napoli-Cremonese 3-0, show al Maradona

Il Napoli batte la Cremonese al Maradona 3-0: apre le marcature Kvaratskhelia nel primo tempo, nella ripresa vanno a segno anche Osimhen e Elmas.

PRIMO TEMPO

Al 6’ occasionale il Napoli con Zielinski che ci prova con una conclusione dalla distanza, intercetta Carnesecchi. Al 22’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia che approfitta di una deviazione, e spedisce il pallone in rete a pochi centrimetri dalla porta. Gli azzurri continuano ad essere prospositivi on molte occasione e gestiscono bene il pallone. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53’ Lozano si invola in area e tenta la conclusione, Carnesecchi spedisce in angolo. Al 65’ arriva il raddoppio del Napoli con Psimhen che servito da Kim, insacca a porta sguarnita. Al 79’ c’è anche il terzo gol con Elmas che viene servito da Di Lorenzo e con il destro va a segno. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Aiwu; Tsadjout, Afena-Gyan. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Ciofani, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Galdames. All. Ballardini

Arbitro: Luca Massimi

Ammoniti: Vasquez

Mariano Potena