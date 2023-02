LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen irrefrenabile, Elmas incisivo

Meret 6 – Ha poche opportunità per sporcarsi i guantoni, serata tranquilla per lui.

Di Lorenzo 6.5 – Partecipa alle azioni dei suoi con qualità ed intensità, tenendo bene anche in fase di non possesso.

Rrahmani 6 – Gestisce bene una difesa poco impegnata centralmente dagli attaccanti della Cremonese.

Kim 6 – Sovrasta fisicamente avversari che non lo impensieriscono più di tanto.

Mario Rui 6 – Risulta tra i più impegnati in fase di costruzione, anche se risulta meno ispirato nelle assistenze decisive.

Anguissa 6 – La sua presenza in mezzo al campo è meno straripante di quanto ci si aspetterebbe da lui.

Lobotka 6.5 – Gestisce bene i tempi di gioco, anche se ha poco spazio per imporre la sua regia e il gioco della squadra si sviluppa maggiormente sugli esterni.

(Demme s.v.)

Zielinski 6 – Qualche buono scambio sulla catena di sinistra, ma non trova alcuna giocata particolarmente illuminante.

(Elmas 7 – Entra con la solita voglia di incidere e riesce a trovare la sesta rete del suo campionato.)

Lozano 7 – Mostra un ottimo stato di forma, puntando e saltando sistematicamente gli avversari in velocità sul lato destro.

(Ndombele s.v.)

Osimhen 7 – Il gol, comodo, testimonia il suo fiuto per la rete che quest’anno lo porta ad essere irrefrenabile per le difese avversarie. Trasforma in occasione pericolosa ogni palla che transiti dalle sue parti, con una fame e uno strapotere atletico più unico che raro.

Kvaratskhelia 7 – Cerca e trova la rete che sblocca il match con una giocata che per lui ormai sembra ordinaria, ma che non lo è per niente.

(Raspadori s.v.)