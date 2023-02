ANTICIPI di A del Sabato – Pari della Roma a Lecce, tonfo della Lazio all’Olimpico con l’Atalanta

Per la ventiduesima giornata del campionato di serie A, ieri si sono giocati tre anticipi che hanno registrato i seguenti risultati:

Empoli – Spezia 2-2

Lazio – Atalanta 0-2

Lecce – Roma 1-1

La compagine biancoceleste di Sarri conferma gli alti e bassi di questa stagione e resta al sesto posto in classifica, mentre i giallorossi di Mourinho si assestano in quarta posizione con 41 punti, assieme ai bergamaschi. Pari che accontenta i toscani ma non i liguri, questi ultimi, infatti, potrebbero vedere avvicinarsi il Verona in caso di una sua vittoria, domani contro la Salernitana. La domenica calcistica, prevede altre quattro gare a partire dalle12,30 con Udinese – Sassuolo, per finire in serata con Napoli – Cremonese. Infine il Monday night, oltre al match tra scaligeri e campani ha in calendario anche la gara tra Sampdoria e Inter.