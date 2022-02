Spalletti in conferenza stampa: “Che figata la gara di domani! Koulibaly? Sceglierò domani”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, presenta in conferenza stampa da Castelvolturno la gara di domani contro l’Inter

Koulibaly gioca? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, non voglio parlare solo di calcio. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver vinto la finale, per prima cosa è andato a salutare gli avversari, soprattutto quelli che avevano sbagliato il rigore. Racconta di uno spessore differente, tutti avremmo fatto qualcosa diverso. Ma dunque va fatta una valutazione sulle gare che ha giocato lì e rispettare chi ha giocato al posto suo. In ogni caso tutto quello che faccio è una scelta giusta, ma si aspetta domani per dare la formazione”

È bene precisare che il nostro obiettivo era quello di metterci dietro alle più forti del campionato e rientrare tra le prime quattro. Sappiamo che vincendo questa gara potremmo essere catapultati verso quest’altro obiettivo. Questa è una figata come situazione, abbiamo passato la settimana col sorriso sulla bocca”.

In quel momento difficile siamo stati capaci di tenere la schiena dritta. Durante la settimana con la Juve, dove tutti dicevano che era meglio rinviare quella gara, loro mi hanno fatto vedere che avevamo voglia di giocarla quella gara ed hanno fatto una grande risultato. Sono tranquillo perché conosco la qualità dei calciatori e delle persone, sotto questo punto di vista sono in una botta di ferro. Questo è un gruppo fantastico, che in questi anni ha fatto vedere che ci tiene a questa maglia e probabilmente ha raccolto qualcosa meno di quello che meritava”.

Non mi devo prendere nessuna rivincita con l’Inter. Vado dietro al mio lavoro come professionista. Devo essere fortunato a trovare giocatori che la pensano come me, che mi fanno fare bella figura. Questa è una gara importante, arriviamo a giocare questa partita così importante grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto dal ritiro di Dimaro fino a oggi. Mica per me sarà una rivalsa, lì ho lasciato giocatori che stimo moltissimo e che a loro volta stimano me”

Doveri e lo zaino dell’Inter? “Forse vi manca un passaggio su questa cosa. La Finanza lo ha fermato e gli ha imposto di aprire lo zaino: c’erano dentro le mozzarelle”.

Loro sono gli amministratori del condominio delle squadre al vertice. Li troveremo un pochino arrabbiati, perché le squadre forti odiano perdere. Noi li rispettiamo, ma non deve cambiare il nostro nome e il nostro atteggiamento. Parlando con la squadra gli ho detto che erano stati bravi a giocare la gara di Venezia come se fosse l’Inter, ora dobbiamo giocare con l’Inter come se fosse il Venezia. Non deve cambiare il nostro atteggiamento, il rispetto verso la nostra gente che ci viene a vedere anche domani”.

L’andata? C’è stato un passaggio fondamentale in quella gara, quando abbiamo tentato di riorganizzare la squadra ed abbiamo preso il 3-1 in contropiede ed abbiamo perso qualche palla di troppo. Dobbiamo mantenere quella calma che ci fa richiamare al meglio la nostra qualità. Noi non abbiamo la fisicità di quelli feroci, l’Inter su questo è più fisica di noi. A San Siro dopo il nostro 1-0 abbiamo perso qualche pallone di troppo. Abbiamo utilizzato quella partita per preparare questa

Osimhen non segna contro le grandi? Facciamogliele giocare, anche perchè è difficile far gol da casa. Fino ad ora non ha giocato, vediamo le prossime.

Serve la cazzimma? Sicuramente quel termine rende bene l’idea. Bisogna avere personalità e rispetto per chi ci viene a vedere.

Sicuramente avere cinque cambi è un vantaggio in più. Il nostro obiettivo è essere il miglior Napoli, poi avere più soluzione è ancora meglio. Penso da tutte le parti diventano importanti i duelli. Se gli si va addosso e riesci a sradicargli la palla hai delle occasioni. Bisogna difendere bene sulle palle inattive, quando ti vengono dentro questi grandi saltatori, diventa un passaggio fondamentale della partita.

Sulla fascia sinistra serve qualcuno di più fisico? Se si mette quello più strutturato si perde la qualità del professore che abbiamo a sinistra, perchè Mario Rui con la palla al piede è un professore perchè non la perde mai. Vai a fare un danno a quella che è la tua qualità. Mario Rui, oltre a questa qualità, è uno di quelli che corre più di tutti. Insigne è il capitano e quello è il suo ruolo