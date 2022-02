Serie A, Napoli-Inter: quote al fotofinish per Inzaghi, il sorpasso di Spalletti a 2,72

ROMA – Napoli all’attacco per tornare in vetta, Inter pronta ad allungare di nuovo dopo il derby perso e il pronto riscatto in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida che potrebbe definitivamente riaprire il campionato, analisti e scommettitori si dividono sul testa a testa in scena al Maradona domani pomeriggio. Equilibrio quasi perfetto sul tabellone Planetwin365, dove a spuntarla di pochissimo è il «2» di Inzaghi, a quota 2,60, con Spalletti subito dietro a 2,72 e il pareggio (centrato negli ultimi due precedenti a Napoli) a 3,35. Molto simile la “spaccatura” nelle giocate effettuate finora, con il 37% delle preferenze sui nerazzurri, il 35% sui partenopei e il 28% sulla «X». È invece sul tabellone scudetto che l’Inter conferma il suo vantaggio netto: in attesa del risultato di domani (e con una partita ancora da recuperare), i campioni in carica si giocano a 1,34, con il Napoli anche in questo caso secondo, a 6 volte la posta come il Milan. Dopo il 3-2 dell’andata i quotisti puntano su un’altra partita da almeno tre reti complessive (l’Over 2,5 è a 1,78), con Osimhen e Lautaro Martinez come sempre in prima fila per il gol, entrambi a 2,50. Offerta alla pari anche per Mertens e Dzeko, tutti e due a 2,65. Un altro rigore dopo quello assegnato all’Inter tre mesi fa pagherebbe 2,70, indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato, mentre l’intervento del Var è a 3,10.