LA PARTITA – Napoli-Pisa 3-2, gli azzurri vincono al Maradona

Il Napoli Batte al Maradona il Pisa 3-2, nel primo tempo apre le marcature Gilmour, nella ripresa pareggia Nzola su rigore. Successivamente torna in vantaggio il Napoli con Spinazzola e poi a segno anche Lucca. La squadra di Gilardino ha poi accorciato le distanze con Lorran
PRIMO TEMPO
All’11’ De Bruyne commette fallo su Leris in arra, l’arbitro va a rivedere l’azione al VAR ma non assegna rigore, il calciatore del Pisa infatti tocca precedente il pallone con la mano. Al 14’ ci prova De Bruyne con una conclusione da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Semper intercetta. Al 40’ passa in vantaggio il Napoli con Gilmour, che viene servito da Spinazzola e con il destro spedisce in rete, complice anche la deviazione di Canestrelli. Al 44’ gran salvataggio di Meret su Leris in scivolata, il portiere spedisce in angolo. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.
SECONDO TEMPO
Al 52’ conclusione di’ Mctominay dalla distanza, il pallone termina di poco alto. Al 59’ calcio di rigore per il Pisa per un fallo di mano di Beukema in area, dal dischetto non sbaglia Nzola. Al 74’ torna in vantaggio il Napoli con Spinazzola, che viene servito da Lobotka e con il destro va a segno dalla distanza. All’82’ terzo gol degli azzurri con Lucca che viene servito da McTominay, si inserisce in area e insacca. All’89’ segna di nuovo il Pisa con Lorran, errore da parte di Di Lorenzo. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Al 96’ termina la gara.
IL TABELLINO
Marcatori: 38′ Gilmour, 60′ Nzola, 73′ Spinazzola, 82′ Lucca, 90′ Lorran
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno (81′ Juan Jesus), Spinazzola; Gilmour (57′ Lobotka); Politano, Elmas (57′ Anguissa), De Bruyne, McTominay; Hojlund (78′ Lucca);
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris (61′ Cuadrado), Marin (80′ Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti (74′ Angori); Moreo (61′ Meister), Nzola (74′ Tramoni)
Arbitro: Crezzini (sez. Siena); assistenti:Costanzo e Mastrodonato; IV: Manganiello; VAR: Mazzoleni e Giua
Ammoniti: Caracciolo (P), Gilardino (P), Spinazzola (N), Lusuardi (P)
Espulsi:
Mariano Potena