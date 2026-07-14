CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO NAPOLI: dopo Vergara fari puntati su Favasuli del Catanzaro

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 40 sec read

L’asse di mercato tra il Napoli e l’agente Mario Giuffredi si fa sempre più caldo e non si limita al solo rinnovo di Antonio Vergara. Durante l’ultimo incontro per blindare il fantasista azzurro, sul tavolo delle trattative è spuntato un nome nuovo che stuzzica non poco la dirigenza partenopea: Costantino Favasuli (nella foto), esterno classe 2004 di proprietà del Catanzaro.
Il giovane jolly di fascia è reduce da una stagione da assoluto protagonista in Serie B, dove ha trascinato i calabresi fino alla finale playoff, poi persa contro il Monza. Le sue prestazioni di alto livello non sono sfuggite ai radar della Nazionale maggiore: il CT Silvio Baldini lo ha infatti già lanciato in campo nei match contro Grecia e Lussemburgo. Il Napoli osserva con attenzione, pronto a scommettere sulla sua freschezza e duttilità tattica.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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