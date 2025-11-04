Petrazzuolo, Zamboni, Mora, Di Vicino, Zaccaria e Carmine Esposito a NM Live

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, partita da vincere con l’Eintracht, Conte ha fatto quadrato attorno alla squadra, Lobotka una certezza”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Eintracht Francoforte è una gara da vincere. Il Napoli farà di tutto per vincerla, con Conte che ha detto in conferenza stampa alla vigilia che se non dovesse farcela la squadra a vincere, non facciamo drammi. Restiamo uniti attorno a questi ragazzi, senza creare casi. Conte al vetriolo in apertura di conferenza stampa, quando ha lasciato intendere, senza mezzi termini, che il Napoli lassù da fastidio, quando lotta per le prime posizioni, centrando su di se tutte le attenzioni. Conte ha fatto quadrato attorno alla squadra, dicendo che l’unico che vuole bene al Napoli è lui e i giocatori: un messaggio per i tifosi, che non devono farsi trascinare da chi evidentemente cerca di distogliere l’attenzione sulla squadra, che ricordiamo è prima in classifica in Serie A. Per quanto riguarda la Champions, scelte di formazione abbastanza scontate per l’allenatore, anche se c’è qualche ballottaggio in atto. Il recupero di Lobotka a centrocampo rappresenta una certezza, lo stesso calciatore sui social ha annunciato il ritorno. Torna disponibile e questa è una notizia positiva. Tornando alla formazione: Milinkovic-Savic tra i pali non si discute. Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa. Il centrocampo sarà a tre e non a quattro, è stato trattato anche questo tema, perchè Conte ha detto che è stato assillato per il centrocampo a quattro, ora che non c’è De Bruyne si torna a tre e giocheranno Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, torna Hojlund, credo Neres in vantaggio su Elmas, che Conte vede come esterno o a destra o a sinistra e Politano sulla destra, che abbiamo ascoltato anche in conferenza stampa. C’è questo tour de force, con il Napoli che non si ferma mai e poi, dopo il defaticante nella giornata di mercoledì, si preparerà la sfida contro il Bologna, altra gara delicata, prima della sosta delle nazionali”.

NM LIVE – Zamboni: “Napoli, bene il pari col Como, Conte ha ragione, non è facile ripetersi”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Como? E’ sempre meglio stare in alto, poi se è meglio se sei in compagnia o meno lo si vedrà più avanti. Non è scontato un punto col Como, perchè è una signora squadra. Bene il punto, perchè si muove la classifica e sei ancora primo. Le parole di Conte in conferenza? Fa queste dichiarazioni per tenere tutti calmi e dare la giusta importanza a questo punto e al campionato che sta facendo, sono primi in classifica e ad oggi non c’è nulla da dire. Sposo quello che dice Conte, va bene essere campioni d’Italia, ma non è facile ripetersi, ovvio che ci sono le difficoltà e gli infortuni che possono cambiare i campionati. Tanti infortuni? C’è stato il mondiale per club, si gioca ogni tre giorni ed è ovvio che gli infortuni possono aumentare. Più si usa la bicicletta ed è facile che avviene la magagna. Rrahmani-Buongiorno, Lobotka e Hojlund? In una rosa come quella del Napoli ci stanno i titolari inamovibili, ma ci sono 20 calciatori che possono sostituire chi manca, la differenza si vede poco. Le squadre che arrivano davanti sono quelle che fanno pesare meno le mancanze”.

NM LIVE – Mora: “Napoli, il pari con il Como fa bene al morale e alla classifica, la compattezza di gruppo è la vera forza degli azzurri”

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Eintracht e Napoli-Como? Il pari aumenta anche la striscia positiva di risultati, chi pensava fosse facile non ha mai giocato a calcio e mai capito come si svolge questo sport. Il Como è una squadra che ha messo in difficoltà molte squadre, si sta affermando come rivelazione, il Napoli ne esce con un risultato che fa bene al morale e alla classifica e li prepara bene a questa partita di Champions, che è importante per il cammino europeo. Infortuni? E’ normale quando si gioca tanto, ma 15 infortuni in tre mesi ti porta a delle riflessioni. Molti sono di natura di sollecitazioni, giochi ogni tre giorni e la condizione non è ottimale. Il Napoli ha dovuto fare a meno di tanti calciatori: quando la rosa viene falcidiata, c’è il rischio che il calciatore sollecitato si infortuni. Al netto degli infortuni, però le critiche sono state eccessive, il Napoli è primo ed è ancora in corsa per la Champions. Le parole di Conte? Il Napoli dà fastidio la sopra e a Conte dà fastidio che molti media che dovrebbero stare vicino e anche gli stessi tifosi, molte volte si sono attaccati al bel gioco e a delle vittorie che non sono arrivate, ma nel calcio non è scontato vincere. Al netto dei mugugni arrivati dopo la sconfitta di Torino e contro il PSV, il Napoli si è rialzato vincendo contro Inter e Lecce e pareggiando contro il Como ed è pronta ad affrontare una partita importante contro l’Eintracht. Rrahmani-Buongiorno e Lobotka? E’ importante e fondamentale ritrovare Lobotka, l’ha dimostrato a suon di prestazioni e di equilibrio dato alla squadra quando è in campo. Recupera anche Rrahmani, che è il meno chiacchierato e il meno appariscente sui giornali, ma insieme a Buongiorno hanno formato una coppia difensiva di tutto rispetto, anche se Juan Jesus e Beukema hanno fatto bene, così come Gilmour ed Elmas, che domenica ha fatto bene in entrambe le fasi, entrando in campo a freddo. Questo fa capire come Conte riesca ad ottenere il massimo da tutti, anche dai calciatori che giocano poco e che magari vengono schierati in ruoli che non gli appartengono. La compattezza di gruppo è la vera forza del Napoli da quando è arrivato Conte. Attacco? Elmas mi ha fatto una grande impressione, ha gamba e qualità nel saltare l’uomo, può dare equilibrio. Metterei Hojlund centrale, Politano intoccabile a destra e metterei il ballottaggio tra Neres e Elmas. Una partita dove bisogna vincere ed Elmas in attacco può essere una valida alternativa. Bisogna vedere se Lobotka può giocare tutta la partita, quindi ragionando più profondamente, sceglierà Neres ed Elmas può tenerselo come alternativa anche per Lobotka. Conte non ha bisogno dei nostri consigli, l’importante è avere in campo una squadra vogliosa di ottenere il massimo, per rilanciare la corsa in Champions”.

NM LIVE – Di Vicino: “Niente drammi, il Napoli è primo nonostante le difficoltà, De Bruyne? A chiunque piacerebbe averlo in campo”

NAPOLI – GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Como? Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, il Napoli è primo nonostante le difficoltà. Non è facile, non è stato un grande Napoli, ma il Como è una squadra organizzata con dei calciatori di qualità. Non bisogna fare troppi drammi, va bene così. Il Napoli da fastidio già da molti anni, il progetto funziona e il Napoli deve pensare a se stesso, tanto queste cose ci saranno sempre. Deve essere più forte di tutto e di tutti. Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Gli infortuni ci sono e ci sono quelli che rientrano, ora tornano calciatori importantissimi. Il Napoli ha calciatori di qualità e di spessore, ora aggiungendo questi tre può fare dei risultati, anche se nulla è scontato. Elmas o Neres? Scelgo Neres, Elmas è formidabile e sa fare tanti ruoli, ma in questo momento sceglierei Neres. De Bruyne? Stiamo parlando di un campione, quello che ha fatto in carriera e quello che sta dimostrando a Napoli lo definisce un top. Ha una grande visione di gioco e una qualità straordinaria, a chiunque piacerebbe averlo in campo. Dispiace per il suo infortunio, poteva dare tanto, ma adesso avrà tempo per recuperare”.

NM LIVE – Zaccaria: “Napoli, Conte mi è piaciuto in conferenza, Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Averli tutti e tre in campo è una garanzia”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Carlo Iuliano? E’ indimenticabile per noi, oltre ad essere stato il miglior addetto stampa, Carlo ha segnato una epoca, è stato un inventore di questo ruolo. Personalmente, sono stato suo collega all’ANSA, non soltanto per le vicende del calcio Napoli, ma anche un lavoro quotidiano fatto fianco a fianco. Infortuni? Conte mi è piaciuto in conferenza, è stato tosto. Ce l’aveva con questi poteri forti, poteri a cui da fastidio il Napoli in vetta alla classifica e fa paura che può andare avanti così. C’è il problema degli infortun: giocare tanto e dedicando poco agli allenamenti, rappresenta una difficoltà. Riguarda il Napoli e anche le altre. Bisogna allargare la rosa e non far giocare sempre gli stessi, non c’è molto altro da fare. Lo staff medico sa fare il suo lavoro e metteranno in atto tutte le strategie possibili, ma se succede c’è qualcosa che non funziona. Il calcio deve fare delle riflessioni, forse servirebbero meno partite. E’ un discorso difficile, perchè gli interessi sono tanti. Mariani? Torniamo a quello che ha detto Conte, che era particolarmente arrabbiato. Il povero Mariani è stato messo alla gogna dal suo sistema, poi ci sono altre cose che succedono e lasciano perdere. Quello che ha fatto Doveri non è stato messo in discussione. Se Mariani viene chiamato in Champions, evidentemente non è scarso. Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Abbiamo sempre commentato il fatto che a seguito di infortuni importanti, il Napoli si è privato della spina dorsale. Averli tutti e tre è una garanzia. Troppo poco spesso si pensa a non rinforzare l’attacco. Bisogna riguardare con maggiore lucidità al fatto che la punta è troppo isolata, lo è stato Lucca e anche Hojlund. Contro una squadra chiusa in difesa, così come il Como che è stato bravo a difendersi, se l’allenatore pensasse ad affiancare una seconda punta, forse non sarebbe male. Con il ritorno di Lukaku, usarne uno a partita è troppo poco. Almeno con squadre chiuse, usarne un paio di loro è un bene. Formazione anti Eintracht: Elmas o Neres? Conte si è innamorato di quello che ha mostrato Elmas, quando è entrato al posto di Gilmour. Ha giocato da regista ed ha impressionato. L’ho visto diverso rispetto a quello che abbiamo sempre visto. E’ stato impressionante da regista, ha avuto una grande visione di gioco, unendo la sua capacità di manovra. E’ una esperienza inusuale, ma che ha colpito molto Conte. Quindi penso si riservi ad usarlo in questo tipo di gioco. L’Eintracht ha subito 5 gol nelle ultime partite, la difesa fa acqua da tutte le parti e avere Neres che salta l’avversario sarebbe l’ideale, è più votato all’attacco rispetto ad Elmas. La decisione dell’Eintracht di non seguire la squadra? Loro se la prendono con la UEFA, ma dovrebbero prendersela con il prefetto di Napoli, che guarda solo alla sicurezza dei suoi cittadini. Anni fa hanno messo a ferro e fuoco la città, quindi il prefetto ha fatto bene. La UEFA dovrebbe mettere in atto delle decisioni, non è corretto non presentarsi al pranzo uefa e dovrebbe prendere dei provvedimenti contro i dirigenti dell’Eintracht”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Napoli, punterei su Elmas, può far comodo alla squadra”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Eintracht? Questa partita viene a fagiolo, dopo una prestazione sottotono, con un Como che ha messo in difficoltà il Napoli, questa sera è di nuovo in campo in una partita da dentro o fuori. Va bene così, anche se preferivo un pari tra Milan e Roma. Mi dispiace per Dybala, è un talento inespresso, il suo stato fisico lo ha penalizzato tanto. La Juventus non lo avrebbe mandato via. Sono sempre pro Spalletti, ma tante cose non mi sono andate giù. Gli posso far passare il fatto che abbia bisogno di nuovi stimoli, non penso che si sia dimenticato di Napoli, ma tante cose lasciano il tempo che trovano. Ballottaggio Elmas-Neres e Olivera-Gutierrez? Giocherei con Olivera, anche se Gutierrez mi piace tanto, punterei su Elmas, è un calciatore che mi piace molto. Elmas e Olivera possono dare tanto. Elmas è un calciatore che mi è sempre piaciuto, è molto più duttile di Neres. Lo puoi trovare in più ruoli e può far comodo alla squadra. Elmas al posto di Lobotka? E’ un calciatore che mi è sempre piaciuto, è un calciatore che anche Spalletti faceva giocare sempre, è molto duttile. Fiorentina? E’ stata impostata malissimo, non si poteva pensare di giocare solo su Kean. Non ha mai trovato la quadra giusta, con la svolta del cambio allenatore, la Fiorentina comincerà a fare bene”.