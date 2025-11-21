AZZURRI PER SEMPRE – ALEMÃO, il faro del centrocampo che uní Napoli e Bergamo

Il grande doppio ex di Napoli-Atalanta: storia, numeri e aneddoti dell’eroe del secondo scudetto

Nelle ore che precedono Napoli-Atalanta è inevitabile accendere il riflettore su uno dei più grandi doppi ex della storia azzurra: Ricardo Rogério de Brito, per tutti semplicemente Alemão. Un calciatore che non ha soltanto attraversato due mondi calcistici, ma che ha lasciato un’impronta indelebile nella stagione più luminosa della storia partenopea, quella del secondo scudetto. Un centrocampista moderno prima che moderno diventasse una parola di moda: cervello, polmoni, eleganza, e quella leadership silenziosa che si avverte più che ascoltare.

CARATTERISTICHE, CARRIERA E NUMERI IN MAGLIA AZZURRA

Alemão arriva al Napoli nell’estate del 1988, proveniente dall’Atlético Madrid, come tassello mancante in una squadra già colma di talento ma alla ricerca di un equilibrio superiore per competere al massimo livello.

Con la maglia azzurra totalizzerà:

94 presenze complessive

9 gol ufficiali

1 Scudetto (1989/90)

1 Coppa UEFA (1988/89)

1 Supercoppa Italiana (1990)

Numeri che raccontano solo una parte della sua storia. Il resto lo restituiscono la memoria collettiva e la sensazione, condivisa da chiunque lo abbia visto giocare, che con Alemão in campo il Napoli avesse sempre un punto di riferimento sicuro, una bussola da seguire nei momenti più tesi.

ANEDDOTI: IL CARISMA SILENZIOSO, IL “CARRO ARMATO” DI FRANCINI E QUEL GOL CHE SBLOCCÒ TUTTO

• Il battesimo europeo:

Nella cavalcata verso la Coppa UEFA ’89, dopo prestazioni di sacrificio e ordine tattico, arriva la rete decisiva contro il Paok: un gol che traduce in realtà l’impalcatura della squadra voluta da Bianchi. Segno che Alemão non era soltanto un mediano, ma un giocatore totale.

• Il celebre “mal di testa”:

Diventò celebre e quasi leggendaria l’immagine di Alemão a terra dopo la monetina colpita a Bergamo nel 1990 e il successivo 0-2 a tavolino. In pochi lo raccontano come un aneddoto tra ex squadre, ma di fatto quell’incrocio Napoli-Atalanta fu uno dei bivi più discussi nella storia della Serie A.

• Il soprannome di Francini:

C’è un ricordo che molti tifosi custodiscono con affetto. Giuseppe Francini raccontò che, durante gli allenamenti, nel vedere Alemão avanzare palla al piede, solido e inarrestabile, lo definì ridendo “il carro armato brasiliano”. Una frase nata quasi per caso e divenuta negli anni sinonimo del suo modo di stare in campo.

• Il rapporto con Maradona:

Alemão era uno dei pochi a poter alzare lo sguardo e dirigere Diego senza timore. Maradona si fidava di lui: “Con Alemão vicino posso rischiare di più”, avrebbe detto più volte. Un attestato di stima che vale più di qualsiasi numero.

CONCLUSIONI: IL DOPPIO EX CHE RESTA SOPRATTUTTO AZZURRO

Alemão divide un pezzo della sua carriera tra Napoli e Atalanta, ma non divide mai il suo cuore: a Napoli è considerato ancora oggi uno dei centrocampisti più forti e completi mai passati dall’ex San Paolo.

Un legame fatto di equilibrio tattico, professionalità e appartenenza silenziosa. In una partita come Napoli-Atalanta, ricordarlo significa rileggere un calcio in cui tecnica e sacrificio andavano a braccetto, e in cui un brasiliano con il volto serio e l’animo gentile seppe diventare il perno di una squadra leggendaria.