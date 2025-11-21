AZZURRI PER SEMPRE

AZZURRI PER SEMPRE – ALEMÃO, il faro del centrocampo che uní Napoli e Bergamo

Vincenzo Letizia 21 Novembre 2025 0 2 min read

Il grande doppio ex di Napoli-Atalanta: storia, numeri e aneddoti dell’eroe del secondo scudetto

Nelle ore che precedono Napoli-Atalanta è inevitabile accendere il riflettore su uno dei più grandi doppi ex della storia azzurra: Ricardo Rogério de Brito, per tutti semplicemente Alemão. Un calciatore che non ha soltanto attraversato due mondi calcistici, ma che ha lasciato un’impronta indelebile nella stagione più luminosa della storia partenopea, quella del secondo scudetto. Un centrocampista moderno prima che moderno diventasse una parola di moda: cervello, polmoni, eleganza, e quella leadership silenziosa che si avverte più che ascoltare.

CARATTERISTICHE, CARRIERA E NUMERI IN MAGLIA AZZURRA

Alemão arriva al Napoli nell’estate del 1988, proveniente dall’Atlético Madrid, come tassello mancante in una squadra già colma di talento ma alla ricerca di un equilibrio superiore per competere al massimo livello.
Con la maglia azzurra totalizzerà:

94 presenze complessive

9 gol ufficiali

1 Scudetto (1989/90)

1 Coppa UEFA (1988/89)

1 Supercoppa Italiana (1990)

Numeri che raccontano solo una parte della sua storia. Il resto lo restituiscono la memoria collettiva e la sensazione, condivisa da chiunque lo abbia visto giocare, che con Alemão in campo il Napoli avesse sempre un punto di riferimento sicuro, una bussola da seguire nei momenti più tesi.

ANEDDOTI: IL CARISMA SILENZIOSO, IL “CARRO ARMATO” DI FRANCINI E QUEL GOL CHE SBLOCCÒ TUTTO

• Il battesimo europeo:
Nella cavalcata verso la Coppa UEFA ’89, dopo prestazioni di sacrificio e ordine tattico, arriva la rete decisiva contro il Paok: un gol che traduce in realtà l’impalcatura della squadra voluta da Bianchi. Segno che Alemão non era soltanto un mediano, ma un giocatore totale.

• Il celebre “mal di testa”:
Diventò celebre e quasi leggendaria l’immagine di Alemão a terra dopo la monetina colpita a Bergamo nel 1990 e il successivo 0-2 a tavolino. In pochi lo raccontano come un aneddoto tra ex squadre, ma di fatto quell’incrocio Napoli-Atalanta fu uno dei bivi più discussi nella storia della Serie A.

Il soprannome di Francini:
C’è un ricordo che molti tifosi custodiscono con affetto. Giuseppe Francini raccontò che, durante gli allenamenti, nel vedere Alemão avanzare palla al piede, solido e inarrestabile, lo definì ridendo “il carro armato brasiliano”. Una frase nata quasi per caso e divenuta negli anni sinonimo del suo modo di stare in campo.

Il rapporto con Maradona:
Alemão era uno dei pochi a poter alzare lo sguardo e dirigere Diego senza timore. Maradona si fidava di lui: “Con Alemão vicino posso rischiare di più”, avrebbe detto più volte. Un attestato di stima che vale più di qualsiasi numero.

CONCLUSIONI: IL DOPPIO EX CHE RESTA SOPRATTUTTO AZZURRO

Alemão divide un pezzo della sua carriera tra Napoli e Atalanta, ma non divide mai il suo cuore: a Napoli è considerato ancora oggi uno dei centrocampisti più forti e completi mai passati dall’ex San Paolo.
Un legame fatto di equilibrio tattico, professionalità e appartenenza silenziosa. In una partita come Napoli-Atalanta, ricordarlo significa rileggere un calcio in cui tecnica e sacrificio andavano a braccetto, e in cui un brasiliano con il volto serio e l’animo gentile seppe diventare il perno di una squadra leggendaria.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

LE INTERVISTE – Insigne: “Champions non impossibile, il gruppo è unito. Gattuso? Con lui si cresce”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo il successo contro l’Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura fisicamente e ci […]

23 Giugno 2020 0 54 sec read

Mertens pronto ad accettare l’offerta del Galatasaray

Il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per convincere Dries Mertens a trasferirsi in Turchia. Il club ha proposto all’ex Napoli un […]

5 Agosto 2022 0 28 sec read

Besiktas, Güneş​: “Non sarà facile ripetere la partita di Napoli”

Archiviata la sconfitta dello Juventus Stadium, per il Napoli è già vigilia di Champions League. Gli azzurri sono volati per Istanbul, dove domani si giocherà […]

31 Ottobre 2016 0 39 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Fabian Ruiz: “Ancora tutto aperto. Covid? Si perde forma fisica, i polpacci ora fanno male”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Ognuno deve pensare a fare un po’ […]

19 Febbraio 2021 0 50 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui