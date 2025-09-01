BREVI

CALCIOMERCATO – Napoli, Cheddira passa al Sassuolo, Hasa alla Carrarese

Vincenzo Letizia 1 Settembre 2025 0 26 sec read

Dopo la cessione di Zanoli all’Udinese, il Napoli ha chiuso altre operazioni in uscita.

LL’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira (attaccante, 1998).

La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa alla Carrarese Calcio 1908 con la formula del prestito.

Prima della chiusura della fatidica porta, poi, il ds Manna ha preso dalla Juventus il fantasista argentino Francisco Baridò, 17 anni. 

Vincenzo Letizia

