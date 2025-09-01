BREVI

CALCIOMERCATO – Zhegrova è della Juventus

1 Settembre 2025

Come confermato dal sito della Lega Serie A, la Juventus ha ufficializzato l’affare Zhegrova. L’esterno del Lille era in uscita e i bianconeri ne hanno approfittato: accordo fatto per circa 20 milioni di euro più 5 di bonus.

Zhrgrova piaceva anche al Napoli che lo aveva sondato sia a gennaio che all’ inizio di questa sessione di mercato.

Vincenzo Letizia

