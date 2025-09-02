CALCIOMERCATO

MERCATO NAPOLI – Dieci nuovi acquisti e quindici cessioni, per una campagna da grande club

Armando Fico 2 Settembre 2025 0 59 sec read

Non c’è che dire, il cub partenopeo ja condotto una campagna acquisti straordinaria e mirata a calciatori utili alla causa, sotto la guida dell’allenatore  salenmtino e al tempo stesso razionale, Ben  dieci i  nuovi innesti e quindici le cessioni che hanno ridisegnato la rosa del Napoli. In questa sessione di mercato De Lautrentiis ha speso 148 milioni di euro, un importo  che può crescere  contando anche  i bonus. Importante pure  il discorso cession: la socoetà azzurra  ha incassato   140 milioni, di cui 75 dalla vendita  di Osimhen al Galatasaray. Se ci mettiamo anche i  70 di Kvaratskhelia diventano 210 milioni. Il colpaccio è stato, senza dubbio, prendere Kevin De Bruyne a parametro zero. Insieme a lui, l’acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United rappresenta un altro grande colpo. Due giocatori che possono fare la differenza nel nostro campionato.  Manna ha portato avanti un ottimo lavoro, accontentando Conte e riuscendo a trovare un degno sostituto di Lukaku. Infine gli arrivi di  Milinkovic-Savic dal Torino, Beukema dal Bologna, Marianucci dall’Empoli, Gutierrez dal Girona, Elmas dal Lipsia, Lang dal Psv, il giovane Barido dalla Juve e Lorenzo Lucca dall’Udinese costituiscono un  mosaico che unisce esperienza, qualità e prospettiva.Un 8 pieno, quindi,  al mercato paertenopeo.

Armando Fico

