MERCATO NAPOLI – Dieci nuovi acquisti e quindici cessioni, per una campagna da grande club

Non c’è che dire, il cub partenopeo ja condotto una campagna acquisti straordinaria e mirata a calciatori utili alla causa, sotto la guida dell’allenatore salenmtino e al tempo stesso razionale, Ben dieci i nuovi innesti e quindici le cessioni che hanno ridisegnato la rosa del Napoli. In questa sessione di mercato De Lautrentiis ha speso 148 milioni di euro, un importo che può crescere contando anche i bonus. Importante pure il discorso cession: la socoetà azzurra ha incassato 140 milioni, di cui 75 dalla vendita di Osimhen al Galatasaray. Se ci mettiamo anche i 70 di Kvaratskhelia diventano 210 milioni. Il colpaccio è stato, senza dubbio, prendere Kevin De Bruyne a parametro zero. Insieme a lui, l’acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United rappresenta un altro grande colpo. Due giocatori che possono fare la differenza nel nostro campionato. Manna ha portato avanti un ottimo lavoro, accontentando Conte e riuscendo a trovare un degno sostituto di Lukaku. Infine gli arrivi di Milinkovic-Savic dal Torino, Beukema dal Bologna, Marianucci dall’Empoli, Gutierrez dal Girona, Elmas dal Lipsia, Lang dal Psv, il giovane Barido dalla Juve e Lorenzo Lucca dall’Udinese costituiscono un mosaico che unisce esperienza, qualità e prospettiva.Un 8 pieno, quindi, al mercato paertenopeo.