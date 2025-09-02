PREMIO SALVATORE DI GIACOMO 2025 – XXIV EDIZIONE: Sant’Agata sui Due Golfi celebra cultura, musica e poesia

Il cartellone degli eventi estivi di Sant’Agata sui Due Golfi si arricchisce di un appuntamento ormai divenuto tradizione. Giovedì 4 settembre, alle ore 20.30, in piazza Sant’Agata, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Salvatore Di Giacomo 2025, giunto alla sua XXIV edizione. La rassegna, organizzata dalla Pro Loco Due Golfi con il patrocinio del Comune di Massa Lubrense, rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate: un incontro capace di fondere memoria poetica e valorizzazione delle eccellenze contemporanee.

La serata, condotta dal giornalista Peppe Iannicelli, vedrà i riflettori puntati sui tre insigniti di quest’anno: il giornalista Luciano Pignataro e gli attori Antonio Guerra e Christian Cervone. Una scelta che rispecchia lo spirito del Premio, da sempre teso a intrecciare linguaggi differenti – dal giornalismo al teatro, dalla letteratura alla poesia – mantenendo vivo il legame con il grande poeta napoletano cui è intitolata la manifestazione.

Luciano Pignataro, storico giornalista de Il Mattino, è una delle firme più autorevoli nel campo della cultura enogastronomica. Fondatore del blog che porta il suo nome, ha contribuito in maniera determinante a diffondere la conoscenza della cucina del Sud e dei suoi vini, raccontandone qualità, storia e tradizione con uno stile diretto e appassionato.

Gli attori Antonio Guerra e Christian Cervone rappresentano invece il volto giovane e dinamico dello spettacolo partenopeo. Guerra, con esperienze tra cinema da ultimo nel film Napoli-New York, televisione e teatro, ha saputo unire talento e sensibilità, conquistando pubblico e critica. Cervone apprezzato ne “Il treno dei bambini”, interprete versatile, spazia dalle commedie brillanti ai testi più impegnati, incarnando la vitalità di una nuova generazione di artisti.

Il Premio, come ogni anno, si lega anche alla poesia, linguaggio privilegiato di Salvatore Di Giacomo. Sabato scorso, nella Congrega di Sant’Agata, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di Poesia, organizzato dalla Pro Loco Due Golfi in collaborazione con l’Archeoclub di Massa Lubrense. Un momento di grande emozione che ha visto protagonisti alunni e adulti, capaci di cimentarsi con la forza delle parole. Un ringraziamento speciale è andato al presidente Donato Iaccarino, al poeta Gianni Terminiello, alla commissione giudicante e a tutti i partecipanti.

Ecco i vincitori:

Sezione A: Filomena Domini (Aborro), Giovanni Monopoli (Vivere in un mondo che non conosce), Maurizio Bacconi (Al di là del tempo).

Sezione B: Vincenzo Russo (’A Notte), Vincenzo Cerasuolo (L’urdema camminata), Siglinda Gentile (’O Tiempo e’ ’o mio).

Sezione C: Roberto Pancaro (Trasognato), Gabriella De Simone (Amaro), Federica Morvillo (Il Girasole dei campi), Gabriel Fiorentino (Galleggia l’onda), Marika Esposito (Il tempo bruciato), Maria Grazia Staiano (Chissà se un giorno), Francesco Di Gregorio (La mia Crapolla), Jacopo D’Esposito (La mia Crapolla), Vittoria Amodio (Villa Murat), Arianna Di Liberto (Villa Murat), Rossella Aprea (Crapolla).

La manifestazione nasce per ricordare il profondo legame che il poeta instaurò con Sant’Agata, dove fu ospite fisso dal 1909 al 1930. La sua prima visita, insieme a Roberto Bracco e al compositore Francesco Cilea, lo portò a pranzare all’albergo Iaccarino: un incontro folgorante. Di Giacomo rimase conquistato dall’aria frizzante del borgo, dall’ospitalità e dalla cucina di Don Alfonso, nonno dell’attuale patron stellato.

Il Premio Salvatore Di Giacomo 2025 conferma così la sua natura di rassegna che unisce memoria, identità e apertura culturale, portando a Sant’Agata voci autorevoli, musica e poesia in una cornice paesaggistica senza eguali. Un evento che non si limita a celebrare il passato, ma che invita a vivere il presente con la stessa intensità con cui il poeta guardava la bellezza della vita quotidiana.