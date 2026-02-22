LA PARTITA – Atalanta-Napoli 2-1, agli azzurri non basta Beukema

Il Napoli perde alla New Balance Arena contro l’Atalanta 2-1. Nel primo tempo apre le marcature Beukema, nella ripresa la squadra di casa ribalta il risultato con le reti di Pasalic e Samardzic.

PRIMO TEMPO

Al 17’ passa in vantaggio il Napoli con Beukema che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Gutierrez, spedisce il pallone in rete di testa. Al 29’ cross di Suolemana, il pallone si dirige verso la porta, Milinkovic-Savic spedisce in angolo. Al 34’ altra grande parata del portiere azzurro, ancora con un tiro pericoloso di Soulemana. Al 43’ Hien commette fallo su Hojlund, l’arbitro prima assegna il rigore e poi lo revoca dopo il consulto al VAR. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 62’ arriva il pareggio dell’Atalanta con Pasalic che va a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’83’ l’Atalanta pass a in vantaggio con Samardzic, che segna di testa su un cross di Bernasconi. Napoli in difficoltà nella ripresa e poco convincente sia in fase offensiva che difensiva. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Atalanta(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (69′ Djimsiti), Hien, Kolasinac (84′; Bellanova (58′ Bernasconi), de Roon (c), Pasalic, Zappacosta; Kamaldeen Sulemana (45′ Samardzic), Zalewski; Krstovic (58′ Sacamacca). Allenatore: Palladino.

Napoli(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus (70′ Mathias Olivera), Buongiorno; Mazzocchi (63′ Spinazzola), Lobotka (c), Elmas, Miguel Gutiérrez (63′ Politano); Alisson Santos (85′ R. Lukaku), A. Vergara (70′ Giovane); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Daniele CHIFFI.

Reti: 18′ Beukema, 61′ Paslic, 81′ Samardzic.

Ammoniti: 37′ Juan Jesus per proteste, 77′ Zalewski per fallo su Giovane.

Mariano Potena