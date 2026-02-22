NewsMix24

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli

Vincenzo Letizia 22 Febbraio 2026

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

Vincenzo Letizia

