SSC NAPOLI | E’ domenica e a Dimaro si ravora intensamente per il ritiro 2026, nella SKI.IT Arena è “atterrata” la candida astronaveper i Cimeli di 100 anni

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 12 LUGLIO 2026 – Si lavora intensamente per completare l’allestimento delle tre aree operative del ritiro precampionato 2026 di SSC Napoli a Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Lo staff operativo di Comune di Dimaro Folgarida e APT Val di Sole è al lavoro anche nel fine settimana per completare tutte le strutture il cui numero negli ultimi anni è letteralmente lievitato per gli gioia dei tifosi – turisti che nei prossimi giorni raggiungeranno quest’area naturale del Trentino nord-occidentale.

SKI.IT ARENA:

Stadio: negli ultimi giorni il prato dello stadio comunale di Dimaro è stato sottoposto ad un’ulteriore cura rivitalizzante ed ora si presenta in condizioni buone. Il caldo degli ultimi giorni aveva rallentato la fase vegetative ma il mix di interventi con taglio dell’erba, l’utilizzo di speciale sabbia e materiale lo ha riportato in condizioni ideale. Sulle “curve” dello Stadio sono state realizzate le classiche due tribune Carciato e Meledrio. La prima coperta sarà destinata nelle partite amichevoli (22 luglio Arezzo e 26 luglio Carrarese) ai tifosi ospiti. La seconda raddoppierà la capienza dello stadio per i tifosi partenopei. In totale vi sono 2.048 posti disponibili e messi a disposizione ogni giorno per poter assistere agli allenamenti.

Village: Spicca il Dom ovvero la semisfera color bianco candido allestita per ospitare i cimeli legati ai 100 anni di vita della squadra partenopea. Ad osservala da lontano sembra quasi una mega astronave atterrata a Carciato. A fianco è stato allestito il negozio (Store) dove i tifosi potranno acquistare tutto il materiale legato alla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis. SI stanno posizionando anche le strutture legate alle attività ludiche destinate alle famiglie.

Biglietti: Quest’anno per poter assistere a tutti gli eventi previsti all’interno della SKI:IT Arena sarà necessario prenotare il proprio biglietto su una sezione dedicata sul sito web www.sscn.it con informazioni riportate anche sulla pagina speciale del sito visitvaldisole.it. Ad esclusione delle due amichevoli rimarrà la totale gratuità dell’accesso agli eventi. La regolamentazione si è resa necessario per accedere agli allenamenti, al palco degli autografi e all’esposizione – museo ideato da Valentina De Laurentiis per accogliere trofei, cimeli e materiale video legati ai 100 anni di vita della squadra calcistica partenopea. In quest’ultimo caso saranno ammessi gruppi di 50 persone alla volta.

AREA GASTRONOMIA (FOOD): La SKI.IT Arena presenta anche quest’anno un’area destinata alla gastronomia con sfiziose proposte legate alla tradizione locale e partenopea. Otto punti vendita collocati nel prato sopra l’area dell’antistadi, posti sulla destra rispetto che vi arriva scendendo da Dimaro, saranno in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Quest’area è caratterizzata da un grande tendone, anche in questo caso rigorosamente di colore bianco, che servirà da punto mensa per chi vorrà consumare in loco le proposte gastronomiche.

PIAZZA MADONNA DELLA PACE: è quest’anno il cuore pulsante delle attività serali per i tifosi. È già allestito il palco dove saliranno giocatori, staff tecnico e dirigenziale in occasione dei tre appuntamenti pubblici e gratuiti di lunedì 20, martedì 21 e venerdì 24 luglio.

Cinema: grande curiosità sta destando il gigantesco schermo realizzato nel fine settimana in tubi Dalmine. Vi verranno proiettati quattro film e domenica sera 19 luglio anche la finale dei campionati del Mondo di calcio 2026. È questa una ulteriore offerta voluta da SSC Napoli e Val di Sole per rendere ancora più emozionante il soggiorno legato al ritiro calcistico.

Nei prossimi giorni tutti i dettagli per poter acquistare i biglietti a pagamento delle due amichevoli e anche quelli gratuiti che daranno diritto ad assistere ad allenamenti de SSC Napoli, vivere le emozioni del rito degli autografi con i calciatori e di osservare da vicino i cimeli dei CENTO anni della storia della squadra partenopea.