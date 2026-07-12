Mondiali: Francia (2,50) sempre avanti a tutti, ma in quota fa paura l’Inghilterra di un super Bellingham

ROMA – I Mondiali arrivano alla semifinale con nessuna sorpresa e quattro big in lotta per il titolo. La Francia – come riporta Agipronews – si conferma ancora la prima forza del torneo: la squadra di Deschamps, unica sempre vincente nei 90 minuti, guida la lavagna di Goldbet e Snai a 2,50. Alle spalle dei Bleus, però, grandissimo equilibrio. La Spagna, trascinata dai gol di Merino nel finale e una sempre più convincente Inghilterra si spartiscono la seconda piazza a quota 4,50: i Tre Leoni, in particolare, scendono dal 6,00 della vigilia delle semifinali grazie alle prestazioni straripanti di un fenomenale Jude Bellingham. Ultima a 5,00 l’Argentina campione in carica: l’Albiceleste, reduce da un’altra battaglia di cuore e sofferenza, vinta ai supplementari con la Svizzera, non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro.
RIVINCITE – Il programma delle semifinali parte martedì 14 luglio con la Francia che ritrova sul proprio cammino la Spagna, a due anni esatti dalla semifinale di Euro 2024, vinta dalle Furie Rosse. Per i bookmaker sarà vendetta transalpina, per la terza finale consecutiva, data a 1,65 mentre vale 2,20 la Spagna all’ultimo atto 16 anni dopo. Quarta sfida mondiale tra Inghilterra e Argentina, con due vittorie della Nazionale dei Tre Leoni e una dell’Albiceleste, nell’indimenticabile sfida dell’Azteca del 1986 decisa dalla doppietta di Maradona. Questa volta avanti l’Inghilterra, a 1,75, sull’Argentina in pole a 2,00.
TITOLO DI MVP: IL TERZO INCOMODO – Grande lotta per la corsa per il premio di miglior giocatore del Mondiale, con quote che riflettono lo stato di grazia dei protagonisti. In pole position resiste la solita coppia d’oro: Kylian Mbappé guida a 2,25, tallonato da un intramontabile Lionel Messi fissato a 3,00, con i due primi anche nella classifica capocannoniere con 8 gol ciascuno. Attenzione però alle spalle dei due big, dove irrompe proprio uno straordinario Jude Bellingham: la stella inglese, reduce da due doppiette consecutive contro Messicon e Norvegia, insidia i dominatori del mondiale ed è proposta a 5,00, pronto al sorpasso decisivo in caso di approdo alla finalissima del 19 luglio.
EMT/Agipro