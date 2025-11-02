Anticipi di A del sabato – Decimo turno, il Napoli frena, vincono Juventus e Udinese, esordio col piede giusto di Spalletti

Si sono disputati ieri, i primi tre anticipi della decima giornata di serie A, in cui il Napoli non è andato oltre lo 0 a 0 col Como, in casa, mentre hanno vinto la Juve, per 2 a 1 a Cremona e l’Udinese, per 1 a 0, al Friuli, contro l’Atalanta. Dunque, esordio col piede giusto di Lucano Spalletti, sulla panchina dei bianconeri. Gli azzurri di Conte pur frenando, al momento sono ancora in testa alla classifica, da soli ma potrebbero essere superati dagli uomini di Gasperini, in caso di vittoria a San Siro, sul Milan. Con questo successo la Juve si rilancia agganciando a 18 punti le due milanesi. Oggi sono in programma altri cinque incontri, cominciando dal lunch math tra Verona e Inter, per finire questa sera col big match fra rossoneri e giallorossi. La nona giornata si concluderà domani con gli ultimi due posticipi che vedranno impeganti il Sassuolo contro il Genoa e la Lazio con il Cagliari.