EDITORIALE

EDITORIALE – Napoli vs Como, giusto pari al Maradona, un punto che fa classifica ma ………..

Armando Fico 2 Novembre 2025 0 2 min read

Editoriale post Napoli vs Como. Primo pareggio del Napoli, in questo campionato che interrompe la striscia positiva di cinque successi di fila al Maradona, tra serie A e Champions. Uno 0 a 0 giusto  che porta un punto che fa classifica. Anzi, agli azzurri è andata pure bene visto che gli ospiti hanno sbagliato il rigore concesso dall’arbitro Zufferli,  per fallo del portiere serbo su Morata, in virtù di un’uscita troppo avventata. Per foruna, Milinkovic Savic ha, poi riparato al suo errore parando il tiro, dagli undici metri, delo stessso attaccante spagnolo. E’ il secondo rigore di fila neutralizzato dall’ex granata, a cui va sicuramente la palma del migliore della squadra di Conte. Unica sola parata della partita, poichè il Como, nonostante una buonissima prestazione, non è stato mai pericoloso. Dicevamo un punto che fa classifica ma molti giocatori non sono nelle condizioni fisiche opportune. In ombra i vari Anguissa che non ha inciso come in altre occasioni,, Politano, stanchissimo, Hojlund, incapace di vincere nemmeno un duello e Neres, molto fumo e poco arrosto. Insomma, il Napoli poteva fare molto di più, con la rosa che ha. Con tutto il rispetto per la formazione di Fabregas , i partenopei sono più forti dei lariani na non lo hanno dimostrato, permettendo agli avversari di uscire indenni da Fuorigrotta. Uniche note liete, il recupero di Rrahmani e Lobotka, nonchè  la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. I campioni d’Italia, per ora, restano al comando della classifica con 22 punti, aspettando il risultato di Milan – Roma di questa sera. Un altro dato non confortante è che,  per la prima volta il Napoli non ha segnato davanti al proprio pubblico. In definitiva, un’altra gara con molte sfasature e pochissime azioni gol. Ancora una volta, ci sono stati degli infortuni, uscito prima del tempo lo scozzese Gilmour e Spinazzola non è rientrato in campo nella ripresa;  entrambi hanno accusato  un fastidio muscolare. A leggere le statistiche,  i partrenopei  non pareggiavano, per 0 a 0,  in casa dal 26 maggio 204, contro il Lecce, nella disastrosa stagione post terzo scudetto. A fine match, Conte, in conferenza stampa, si è detto sofddisfatto della prova dei suoi e del risultato, quando non si riesce a vincere, bisogna badare a non perdere. Intanto, martedì incombe una sfida fondamentale per la sorte degli azzurri in Champions League. Sarà ospite, a Fuorigrotta, il Francoforte per la quarta giornata del girone unico della manifestazione. Inutile dire che un risultato diverso dalla vittoria, complicherebbe non poco il cammino nella massima competizione continentale, il che non farrebbe affatto piacere al presidente De Laurentiis, il quale tiene molto alla Champions per introitare denaro fresco. Per questa gara diventano importantissimi i rientri di Rrahmani e Loborka, due pilastri del team di Antonio Conte. Riusciranno i nostri eroi a battere i tedschi ? Lo scpriremo solo vivendo.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Napoli, sospiro di sollievo per McTominay. Hojlund out contro il PSV

Giornata di segnali incoraggianti per il Napoli dopo la battuta d’arresto contro il Torino: Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Rasmus […]

20 Ottobre 2025 0 41 sec read

NAPOLI, QUALE FUTURO DOPO BENITEZ: QUALCHE OSSERVAZIONE E UN INVITO A DE LAURENTIIS

Ora che Benitez ci ha salutati, destinazione Madrid, è tempo di programmare il futuro in casa Napoli. De Laurentiis, nella conferenza stampa d’addio di giovedì […]

3 Giugno 2015 0 2 min read

CALCIOMERCATO – Fiorentina, Simon Sohm alla corte di Pioli

Manca solo la fumata bianca, ma Simon Sohm è già di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola sono pronti così a regalare a Stefano Pioli […]

3 Agosto 2025 0 35 sec read

Reginaldo: «Lucca ha bisogno di fiducia. Su Neres… ecco il mio parere»

NAPOLI – Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma Forza Napoli Sempre, l’ex attaccante brasiliano Reginaldo ha lanciato un messaggio chiaro al […]

21 Ottobre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui