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Buongiorno – Stamane il centrale azzurro si sottoporrà all’intervento al ginocchio destro

Armando Fico 23 Luglio 2026 0 1 min read

Nella giornata odierna, come previsto, Alessandro Buongiorno sarà operato al ginocchio destro per ricostruire il menisco mediale. Sarà un’assenza molto pesante per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del centrale, per tre, o addirittura quattro mesi. A questo punto si dovrà decidere se intervenire sul mercato, o ricorrere ad una soluzione interna. A questo proposito due difensori della rosa attuale sono in trepidante attesa per rimpiazzare il compagno. Si tratta di Rafa Marin e Marianucci, due acquisti della scorsa annata, non impiegati quasi mai e mandati poi in prestito. Giocatori molto giovani,  non all’altezza di disputare alla grande  una stagione che vedrà il Napoli impegnato su tre fronti (campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Ds Manna aveva trattato per mesi il difensore della Lazio  Gila, soffiatogli successivamente dal Milan , per ragioni economiche. Affrontare competizioni come il campionato e la Champions League senza un centrale di difesa forte è sicuramente un grosso rischio. Intanto,  nel pomeriggio di oggi,  Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Dopodiché, capiremo le strategie del club  a fronte della nuova emergenza.  La società valuterà attentamente in concerto con Allegri il da farsi. I  tifosi aspettano segnali concreti: la difesa è il reparto che più di tutti richiede un intervento mirato per non compromettere l’intera stagione 2026/27.

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