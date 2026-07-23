Buongiorno – Stamane il centrale azzurro si sottoporrà all’intervento al ginocchio destro

Nella giornata odierna, come previsto, Alessandro Buongiorno sarà operato al ginocchio destro per ricostruire il menisco mediale. Sarà un’assenza molto pesante per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno del centrale, per tre, o addirittura quattro mesi. A questo punto si dovrà decidere se intervenire sul mercato, o ricorrere ad una soluzione interna. A questo proposito due difensori della rosa attuale sono in trepidante attesa per rimpiazzare il compagno. Si tratta di Rafa Marin e Marianucci, due acquisti della scorsa annata, non impiegati quasi mai e mandati poi in prestito. Giocatori molto giovani, non all’altezza di disputare alla grande una stagione che vedrà il Napoli impegnato su tre fronti (campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Ds Manna aveva trattato per mesi il difensore della Lazio Gila, soffiatogli successivamente dal Milan , per ragioni economiche. Affrontare competizioni come il campionato e la Champions League senza un centrale di difesa forte è sicuramente un grosso rischio. Intanto, nel pomeriggio di oggi, Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Dopodiché, capiremo le strategie del club a fronte della nuova emergenza. La società valuterà attentamente in concerto con Allegri il da farsi. I tifosi aspettano segnali concreti: la difesa è il reparto che più di tutti richiede un intervento mirato per non compromettere l’intera stagione 2026/27.