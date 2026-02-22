LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Alisson e Vergara offrono sprazzi di belle giocate, Hojlund contro Hien e arbitro

Milinkovic-Savic 7 – Reattivo ed attento su varie conclusioni dalla media distanza.
Beukema 6.5 – Sufficiente prestazione difensiva, anche se nel finale perde freschezza e lucidità. Ha comunque il gran merito di trovare la rete del vantaggio azzurro.
Juan Jesus 6 – Tiene bene su Kristovic, soffre un po’ di più Scamacca, prima di essere sostituito.
(Olivera 5.5 – Samardzic gli vola in testa sul gol del 2-1.)
Buongiorno 6 – Qualche rinvio un po’ difficoltoso, ma gioca bene d’anticipo sugli uno contro uno.
Mazzocchi 5.5 – Applicazione tattica, ma qualche palla persa di troppo.
(Politano 5.5 – Non offre lo sperato upgrade tecnico offensivo.)
Lobotka 6 – Dirige lucidamente le operazioni a centrocampo, ma quando potrebbe calciare a rete mostra limiti noti in quel fondamentale.
Elmas 6 – Applicazione tattica e sacrificio.
Gutierrez 6 – Più a suo agio sulla sinistra, bene nel primo tempo, cala nella ripresa, come molti compagni. Trova un gol inspiegabilmente annullato da una direzione arbitrale snervante.
(Spinazzola 6 – Cerca di offrire maggior spinta sulla sinistra, nella parte finale di gara.)
Vergara 6.5 – Crea buoni presupposti offensivi con la sua abilità palla al piede, nei primi metri. Difetta solo nella precisione dell’ultima giocata.
(Giovane 5.5 – Pochi palloni toccati, poco incisivo.)
Hojlund 6.5 – Lotta bene con Hien, ma laddove non arriva l’avversario, giunge l’arbitro a limitarlo.
Alisson 6.5 – Fomentano le sue accelerazioni, anche se nel secondo tempo appare appannato e tende a giocare da solo.
(Lukaku 6 – Perno offensivo nei minuti finali, utile ad abbassare la difesa bergamasca.)