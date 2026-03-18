LE ALTRE DI A

Cremonese, esonerato Nicola, al suo posto c’è Giampaolo

Vincenzo Letizia 18 Marzo 2026 0 14 sec read

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: la Cremonese ha esonerato Davide Nicola. Decisiva la sconfitta pesante subita contro la Fiorentina, nell’ultimo turno di campionato.

Al suo posto è pronto Marco Giampaolo, con un contratto sino al 2027. L’accordo con il tecnico ex Lecce e Sampdoria è ormai ai dettagli.

 

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Bonucci: “Italia anno zero? No, molto peggio”

Non è arrivata la tanto attesa vittoria contro l’Ucraina, 1-1 a Genova nonostante il vantaggio siglato da Federico Bernardeschi. L’Italia cerca ora gol e vittoria […]

12 Ottobre 2018 0 2 min read

Genoa-Sampdoria 0-1: Gabbiadini abbatte il Grifone, blucerchiati al terzo posto

Un gol su punizione a un quarto d’ora dalla fine dell’attaccante doriano permette agli uomini di Mihajlovic di conquistare il 109° derby della Lanterna e di…

28 Settembre 2014 0 14 sec read

Beffa Rigoni per il Milan, pari Atalanta al 92′

Nient’altro che una bestia nera, avversaria indigesta per il Milan frenato per l’ennesima volta dall’Atalanta. Termina 2-2 a San Siro tra avversarie ora appaiate a […]

23 Settembre 2018 0 3 min read

Di Gaudio gol: Verona-Venezia 1-0

1 Gennaio 1970 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui