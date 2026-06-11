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Mondiali – Si parte, oggi alle 18,30 con la cerimonia ufficiale d’apertura, in Messico, in cui si esibiranno Shakira, Burna Boy e Andrea Bocelli, poi alle 21 il primo match

Armando Fico 11 Giugno 2026 0 1 min read

Prende il via, questa sera, il Mondiale 2026, che si disputerà, per la prima volta, in tre Stati, Canada, Messico e Stati Uniti. Si comincia alle 18,30 dallo Stadio Atzeca di Città del Messico, con la cerimonia di apertura, dove, sul palco, saliranno  Shakira e Burna Boy che eseguiranno “Dai Dai”, la canzone ufficiale della competizione e quindi il nostro Andrea Bocelli che canterà “Dna” con Ejae. Poi, alle ore 21 italiane ci sarà la prima partita di questa Coppa del Mondo che annovera ben 48 squadre e non l’Italia che  per l’ennesima volta, non parteciperà all’importante competizione per Nazioni. Per la cronaca, la nostra Nazionale manca dalla fase finale di un Mondiale dal 2014. Ad aprire le danze saranno Messico e Sudafrica.  Novità nel regolamento Var, gli addetti, infatti, potranno intervenire sull’assegnazione di calci d’angolo e soprattutto in caso di cartellini gialli, assegnati  per seconda ammonizione. Inoltre  sono previste anche altre nuove norme, a partire dai cambi. I giocatori sostituiti dovranno lasciare il terreno di gioco entro dieci secondi: in caso contrario, il loro sostituto dovrà attendere un minuto prima di entrare. Le rimesse laterali e i rinvii dal fondo dovranno essere battuti entro 5 secondi: la sanzione sarà l’inversione o l’assegnazione di un calcio d’angolo per gli avversari. Infine  i giocatori, escluso il portiere che riceveranno cure mediche, dovranno andare fuori dal campo per un minuto intero, tranne   se l’infortunio non sia stato causato da un fallo da giallo o da rosso. Gli arbitri che dirigeranno le 104gare totali  saranno 51. Purtroppo le previsioni meteorologiche paventano pioggia e probabili temporali, pertanto le autorità del posto hanno invitato gli spettatori alla prudenza: raccomandano di portare un impermeabile e di calcolare i tempi di viaggio per raggiungere l’impianto sportivo il più presto possibile. Nonostante noi italiani saremo costretti a guardare la manifestazione sul divano davanti alla Tv, da parte mia, auguro un buon Mondiale a tutti!

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