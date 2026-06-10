CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Tre club italiani su Vergara, però, il calciatore vorrebbe restare in azzurro ma se arrivasse un’offerta da 30 milioni che succederebbe?

Armando Fico 10 Giugno 2026 0 51 sec read

Il centrocampista azzurro Antonio Vergara, da quanto riferito dal giornalista di Sky Ugolini, sarebbe nel mirino di tre club italiani. Infatti piace molto a Roma, Como ed Atalanta. Però, l’agente del calciatore napoletano  Giuffredi ha dichiarato che il suo assistito  non intende lasciare il Napoli, in questa sessione. Ovviamente, l’ultima parola spetta a De Laurentiis, il quale se arrivasse un’offerta di 30 milioni  potrebbe anche vacillare e cedere il centrocampista dal roseo futuro. Vergara,  in questa stagione, malgrado la giovane età, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato l’attenzione di queste società di serie A. Il giocatore proviene dal settore giovanile e costituisce  una pedina  importante anche per le liste europee, il che aumenta il valore strategico all’interno della rosa. La sua permanenza nella squadra partenopea  garantirebbe continuità nel progetto tattico ma, come accennato, una proposta di acquisto così alta,  spingerebbe De Laurentiis  a riflettere seriamente sulla cessione. Solo durante il mercato estivo sapremo se Vergara resterà a Napoli o se approderà in una delle tre squadre di cui sopra.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Enrico Fedele: “A centrocampo credo che il Napoli prenderà Gonalons”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Enrico Fedele, agente FIFA “In una squadra ci sono giocatori determinante […]

13 Giugno 2014 0 48 sec read

ANTEPRIMA PA – Geometrie e sagacia tattica, c’è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli

Il Napoli aspetta di piazzare prima Diawara e Rog, poi sferrerà l’attacco ad un centrocampista che possa rispondere ai desiderata di Ancelotti. Un centrocampista centrale, […]

26 Giugno 2019 0 1 min read

IL FISCHIETTO – Ufficiale la designazione dell’arbitro Doveri per il big match Inter vs Napoli di domenica sera

Come era nelle previsioni della vigilia, il designatore arbirale Gianluca Rocchi ha scelto per il big match di domenica sera, al Meazza, tra Inter e […]

9 Gennaio 2026 0 33 sec read

CALCIOMERCATO – Altro che arrivi di Ronaldo e Keylor Navas: il Napoli vende ancora

Como, fatta per il trasferimento dell’attaccante classe 2003 Giuseppe Ambrosino dal Napoli. Si attende solo la firma

1 Settembre 2022 0 14 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui