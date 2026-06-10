CALCIOMERCATO – Tre club italiani su Vergara, però, il calciatore vorrebbe restare in azzurro ma se arrivasse un’offerta da 30 milioni che succederebbe?

Il centrocampista azzurro Antonio Vergara, da quanto riferito dal giornalista di Sky Ugolini, sarebbe nel mirino di tre club italiani. Infatti piace molto a Roma, Como ed Atalanta. Però, l’agente del calciatore napoletano Giuffredi ha dichiarato che il suo assistito non intende lasciare il Napoli, in questa sessione. Ovviamente, l’ultima parola spetta a De Laurentiis, il quale se arrivasse un’offerta di 30 milioni potrebbe anche vacillare e cedere il centrocampista dal roseo futuro. Vergara, in questa stagione, malgrado la giovane età, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato l’attenzione di queste società di serie A. Il giocatore proviene dal settore giovanile e costituisce una pedina importante anche per le liste europee, il che aumenta il valore strategico all’interno della rosa. La sua permanenza nella squadra partenopea garantirebbe continuità nel progetto tattico ma, come accennato, una proposta di acquisto così alta, spingerebbe De Laurentiis a riflettere seriamente sulla cessione. Solo durante il mercato estivo sapremo se Vergara resterà a Napoli o se approderà in una delle tre squadre di cui sopra.