CALCIOMERCATO – Napoli, per Allegri uno spogliatoio che parla spagnolo: obiettivi Gila e Zeballos, torna di moda Juanlu

Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal e volenteroso di riscatto con la maglia azzurra. A centrocampo piace Javi Guerra

Nello spogliatoio del nuovo Napoli di Allegri la lingua di riferimento potrebbe essere lo spagnolo. Gli obiettivi di mercato su cui si è tuffato il direttore sportivo Giovanni Manna arrivano infatti soprattutto da Spagna e Argentina.

Non è una novità che il primo target per la difesa sia Mario Gila, il difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027 e pronto a salutare i biancocelesti. Lotito non vorrebbe farlo partire, ma il giocatore ha già aperto alla destinazione Napoli e i 12 mesi rimanenti nell’attuale accordo potrebbero alleggerire le pretese del presidente laziale, che al momento vorrebbe una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Nello stesso ruolo tornerà a disposizione Rafa Marin. Ceduto in prestito al Villarreal nell’estate 2025, arriva da una grande stagione ne La Liga e ha insistito personalmente per non far scattare il diritto di riscatto con il club spagnolo, riporta La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo del 24enne cresciuto nelle giovanili del Real Madrid è quello di riscattarsi in Serie A. Gli stessi Blancos, che hanno ancora un diritto di recompra da 25 milioni di euro per questa estate e da 35 nella prossima, osservano interessati. Oltre a Marin, Allegri valuterà anche Marianucci, di ritorno dal Torino.

L’altro ritorno di fiamma riguarda Juanlu Sanchez, il terzino o esterno destro del Siviglia per cui si era aperta una lunga trattativa già un anno fa. Gli andalusi bloccarono la cessione e nemmeno il nuovo contatto di gennaio riaprì alla possibilità, però il suo è un nome da tenere ancora d’occhio in quota Napoli, anche perché la Fiorentina al momento resiste per Dodo e l’Union Saint Gilloise chiede 30 milioni per l’israeliano Khalaili.

A centrocampo, da definire il futuro di Anguissa e De Bruyne dopo il Mondiale, mentre i nomi nuovi rispondono a Javi Guerra (Valencia) e Gabriel Sara (Galatasaray), spiega Il Mattino.

Per l’attacco, invece, caldissima la pista che può portare a Exequiel Zeballos, attaccante argentino del Boca Juniors che avrebbe già dato ampia disponibilità al trasferimento. Il classe 2002 è un esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce e ha colpito gli osservatori per dribbling e velocità.

Fonte Mediaset