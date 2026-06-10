AURELIO DE LAURENTIIS – Il pupillo del presidente, Noa Lang sarà affidato ad Allegri, per restare nell’elite del calcio italiano e competere in Europa

L’esterno olandese, Noa Lang, che ritornerà dal prestito al Galatasaray, rappresenta la priorità di De Laurentiis per confermare il Napoli della prossima stagione. L’attaccante, pupillo del patron costituirà il fulcro della strategia offensiva azzurra, con Massimiliano Allegri in panchina. La scelta di puntare sull’ex Psv, non è stata fatta a caso,, Lang dovrebbe colmare il vuoto lasciato dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia., pur se nella stagione appena trascorsa, sia a Napoli che in Turchia, l’esterno non ha convinto appieno. Il presidente, tuttavia, nutre molta fiducia in lui, al punto di essere convinto, che il calciatore potrà rilanciarsi sotto l’egida di Massimiliano Allegri. Stesso discorso per il difensore spagnolo Rafa Marin, anche lui pronto al riscatto in azzurro, dopo la stagione in prestito al Villarreal , squadra con cui non ha fatto male. Per De Laurentiis, Lang è la grande scommessa del nuovo ciclo: non un semplice rinforzo, ma il simbolo del team partenopeo per continuare a restare nell’elite del calcio italiano e tentare di competere anche in Champions. Staremo a vedere, alla fine, chi avrà avuto ragione il patron, o Conte che lo ha bocciato.