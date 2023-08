LE INTERVISTE – Sassuolo, Dionisi: “Mi sono piaciuti quasi tutti. Il mercato aperto non aiuta club come il nostro”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato così la sconfitta per 2-0 contro il Napoli ai microfoni di Dazn: “Dopo la prima parte, siamo usciti e pian pianino stavamo facendo qualcosa di buono. Abbiamo avuto un’occasione su calcio d’angolo, poi in dieci contro undici contro il Napoli diventa una montagna da scalare a mani nude. Primo tempo positivo, i ragazzi mi son piaciuti, quasi tutti.”.

Il “quasi tutti” è riferito a chi?

“Capite abbastanza di calcio per non dire altro”.

Cosa ha detto Lopez all’arbitro?

“Non lo so, di sicuro qualcosa avrà detto per essere espulso”.

Preferisce il 4-2-3-1 o il 4-3-3?

“Oggi Henrique doveva aiutare il centrocampo e smarcarsi tra le linee. Dipende dall’equilibrio che riusciamo a trovare: il mio primo anno qui eravamo efficaci e giocavamo con quattro attaccanti, oggi con un centrocampista in più stiamo meglio. Son convinto che nel secondo tempo saremmo usciti ancor di più in undici contro undici, perché le squadre si allungano. Peccato perché nella partita si è creata un’altra partita”.

C’è un po’ di nervosismo e qualche situazione che svanirà con la fine del mercato?

“Il mercato aperto non aiuta, soprattutto per un club come il nostro. Ma l’unico modo per avere ambizioni è non fermarsi, serve sempre fare e fare. Sapevamo sarebbe stato un inizio difficile, stiamo recuperando giocatori e hanno giocato anche i nuovi. Non piace a nessuno partire con due ko, ma non è questo il problema alla seconda giornata. Chi non vuol far parte di questo gruppo, può farsi da parte”.

Che campionato sarà?

“Più difficile rispetto al passato, ma noi crediamo nella valorizzazione dei giovani attraverso il gioco. I risultati danno maggior consapevolezza, ma abbiamo cambiato tanto e sono arrivati tanti giovani. Serve tempo per continuare a crescere, sarà una stagione più difficile delle altre ma potremo toglierci comunque soddisfazioni”.

