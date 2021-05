Un anno senza Luigi Simoni, il mister gentiluomo che ci manca tanto

Esattamente un anno fa veniva a mancare Gigi Simoni, indimenticato ex allenatore, tra le altre, anche del Napoli nella stagione 1996/97 in Serie A, dove conquistò la finale di Coppa Italia (poi esonerato da Ferlaino causa accordo con l’Inter per la stagione successiva) e 2003/04 in B.

La redazione di Pianetazzurro lo ricorda con estremo affetto, grande allenatore e soprattutto persona per bene, mai una parola fuori posto, se non in quel giorno del famoso contatto Ronaldo-Iuliano ai tempi dell’Inter, che tutti conosciamo.

Un abbraccio mister, ovunque tu sia