Napoli: possibile intesa con Hysaj per il rinnovo contrattuale

Quando sembrava che il difensore azzurro Hysaj fosse ormai sul piede di partenza, non avendo finora rinnovato il contratto con il Napoli, ecco all’improvviso aprirsi uno spiraglio verso un’intesa per trattenerlo all’ombra del Vesuvio. Malgrado il nazionale albanese avesse le possibilità di trovare una sistemazione altrove, non ha mai voluto firmare per un altro club. Il suo procuratore Mario Giuffredi ha sempre affermato che il suo assistito avrebbe terminato la sua l’esperienza napoletana alla scadenza, perchè De Laurentiis non aveva mai manifestato la volontà di discutere di un nuovo contratto, tuttavia, pare che le cose, attualmente siano cambiate. Hysaj avrebbe piacere di restare, per cui la dirigenza partenopea, subito dopo il termine della stagione, cercherà di trovare un accordo con l’agente per non farlo partire. La volontà del difensore di non lasciare Napoli è fondamentale per un’eventuale intesa. Del resto tanti club sarebbero intenzionati ad ingaggiare Hysay, a parametro zero. Pertanto attendiamoci nuovi sviluppi nel corso della prossima settimana. Come successo per Mertens, anche per il forte esterno che gioca indifferentemente a destra e a sinistra, all’ultimo momento, potrebbe profilarsi il rinnovo.

Fonte : “Il Mattino “